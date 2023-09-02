«Изменить ситуацию это не может»: в Москве отреагировали на планы Британии построить военный завод на Украине

Построенные Западом на Украине оборонные заводы станут объектом «особого внимания» для российских военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что Киев и британская компания BAE Systems заключили соглашение о сотрудничестве по локализации производства западных вооружений на территории Украины. Ранее об аналогичных планах заявили турецкий производитель БПЛА Baykar и немецкая оборонная компания Rheinmetall. По словам аналитиков, Россия имеет все необходимые инструменты для уничтожения западных заводов, если они появятся на Украине.

Построенные Западом заводы по производству оружия на Украине станут объектом «особого внимания» для российских военных, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном открытии на украинской территории предприятий по производству британских вооружений.

«Конечно, мы воспринимаем это со знаком минус. И конечно, любые объекты по производству вооружений, тем более в случае, если эти вооружения стреляют по нам, становятся объектом для особого внимания для наших военных», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что размещение на украинской территории западных объектов, занимающихся выпуском оружия, «не будет способствовать разрядке напряжённости и урегулированию конфликта вокруг Украины». Вместе с тем, по словам пресс-секретаря президента, это не повлияет на ход СВО.

«Принципиально изменить ситуацию это не может. Это не может также каким-то образом повлиять на предопределённость успешного выполнения и завершения специальной военной операции», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что британская оборонная компания BAE Systems намерена открыть сначала офис, а затем и производственные объекты на украинской территории. Договорённость об этом была достигнута в конце августа в ходе встречи Зеленского с представителями BAE Systems — исполнительным директором Чарльзом Вудберном, управляющим директором Гэбби Костиган и директором по сотрудничеству с Украиной Кристианом Сиаром.

Встреча Владимира Зеленского с представителями BAE Systems

© Офис Президента Украины

«Обсудили локализацию производства на Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems на Украине, а затем и мощностей по ремонту и производству продукции компании», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

По его словам, Украина готова «стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems», а также заинтересована «в более глобальных отношениях».

В свою очередь, пресс-служба Зеленского сообщила, что по итогам встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems и рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, поставкам запасных частей и производству лёгких пушек L119.

Также по теме Информационный шум: в Киеве назвали беспилотники способом компенсировать отсутствие истребителей F-16 Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что БПЛА в какой-то степени позволяют компенсировать нехватку у ВСУ истребителей, в...

Информация о данных переговорах была опубликована и на сайте BAE Systems. В компании отметили, что с Киевом было подписано два соглашения. Первое «подготавливает почву для сотрудничества компании с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в целях понимания и поддержки их будущей силовой структуры и потребностей в силах и средствах, а также для оказания помощи в восстановлении промышленной базы Украины». В рамках второго договора «создаётся структура, позволяющая BAE Systems сотрудничать непосредственно с Украиной, для того чтобы изучить варианты потенциальных партнёрств и также то, как это могло бы в конечном итоге поспособствовать производству 105-мм Light Guns (гаубицы L119 Light Gun. — RT) в стране».

«BAE Systems учредила локальное подразделение, готовое поддержать такие устремления», — добавили в компании.

В релизе BAE Systems также говорится о том, что данные соглашения были «заключены спустя несколько дней после того, как Украина и Швеция подписали заявление о намерении укрепить сотрудничество в области производства, эксплуатации, подготовки персонала и обслуживания БМП CV90, которая на данный момент выпускается на предприятии Hägglunds компании BAE Systems в Швеции».

BAE Systems входит в число крупнейших западных компаний военно-промышленного комплекса. Она производит, в частности, истребители Typhoon, танки Challenger 2, гусеничные платформы CVR(T), AMPV и M113, боевые машины пехоты CV90 и Bradley, различные самоходные артиллерийские установки (САУ) и другую технику.

Инвестиции в войну

Стоит отметить, что переговоры с BAE Systems — не первая попытка Киева добиться размещения производства западных вооружений на своей территории.

Так, в июле генеральный директор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер сообщил в интервью CNN о намерении в течение трёх месяцев открыть на Западной Украине завод по производству бронетехники. По словам гендиректора Rheinmetall, компания будет управлять предприятием совместно с «Укроборонпромом», с которым у них подписано соглашение о сотрудничестве.

Боевики ВСУ ремонтируют танк Leopard 2

AP

© Andriy Andriyenko

Напомним, Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники в Европе. Концерн выпускает, в частности, БМП Lynx и Marder, а также танки Leopard 2.

О планах развернуть производство на Украине Паппергер говорил ещё в марте этого года, сообщает телеканал ZDF. Тогда глава Rheinmetall заявил, что строительство предприятия, способного выпускать около 400 танков Panther в год, может обойтись в €200 млн.

Стоит отметить, что на фоне поставок оружия Украине Rheinmetall по итогам 2022 года объявила о росте выручки на 13% — до €6,4 млрд. Доход в 2023 году ожидается ещё выше — от €7,4 до €7,6 млрд.

Помимо этого, ещё в декабре 2021 года глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что Украина якобы запустила собственное производство турецких беспилотников Bayraktar TB2. При этом отдельно подчёркивалось, что Киев производит и двигатели к этим БПЛА. Однако в июне 2023 года генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар фактически опроверг украинские данные, заявив о том, что рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине только в 2025 году.

«Политическая декларация»

По словам аналитиков, планы Киева организовать производство зарубежных вооружений на своей территории связаны с тем, что собственные промышленные мощности Украины за последние годы сильно сократились.

«Полностью уничтожить ВПК Украины пока не удалось, но все основные производственные мощности, конечно, очень сильно пострадали. То, что ещё функционирует, — это, во-первых, огромная ремонтная база, оставшаяся с советских времён. На её основе можно что-то совершенствовать, проводить какую-то модернизацию, но не осуществлять производство полного цикла. Во-вторых, остались ещё гражданские предприятия, которые сейчас тоже переконфигурированы под ремонт боевой техники, но не под её производство», — отметил в разговоре с RT профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Обломки сбитого на Украине БПЛА Bayraktar TB2

globallookpress.com

© MOD Russia

Кроме того, как сказал политолог, на Украине «существует довольно большое количество кустарных или полукустарных производств».

«Но, судя по тем образцам, которые появляются на фронте, они не играют никакой существенной роли. Основная часть боевой техники на сегодняшний момент всё же поставляется Западом», — подчеркнул Евстафьев.

При этом аналитик полагает, что на Украине в реальности «никаких вооружений BAE Systems производиться не будет, учитывая, что и в самой Британии с военным производством есть проблемы».

«Анонсирование постройки британских заводов для производства вооружения на Украине является политической декларацией поддержки Киева. Она нужна, чтобы показать, что с уходом министра обороны Бена Уоллеса, главного мотора военной поддержки Украины, ничего не изменилось», — говорит политолог.

В то же время эксперт не исключает возможность создания на Украине ремонтных заводов. «Но это будет реально только при условии, что боевые действия будут заморожены под тем или иным предлогом и по этим заводам не будут наноситься удары», — полагает Дмитрий Евстафьев.

Также по теме «Запад не сможет вечно платить»: Rheinmetall в ближайшее время намерен начать обслуживание танков на Украине Немецкий оборонный концерн Rheinmetall уже в августе планирует запустить на Украине обслуживание танков. Об этом заявил председатель...

Схожей точки зрения придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Только представьте себе, сколько технологий нужно ввезти на Украину, чтобы начать производство вооружений. А там эти заводы ещё и Россия может уничтожить. Возможно, они что-то начнут открывать просто для картинки в СМИ, а возможно, и вовсе ничего не будут делать», — сказал аналитик в комментарии RT.

В свою очередь, член комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству депутат Олег Матвейчев в беседе с RT отметил, что у России есть все необходимые инструменты для уничтожения оборонных заводов на Украине, если Запад всё же решится их открыть.

«У нас есть все необходимые средства, чтобы такие объекты обнаружить и уничтожить. Против некоторых видов наших ракет никакие системы ПВО, которые существуют сегодня в мире, не действуют. Например, наши гиперзвуковые ракеты пробивают любую ПВО. Если мы удостоверимся, что там действительно построен западный военный завод, то он будет уничтожен», — заключил эксперт.