Информационный шум: в Киеве назвали беспилотники способом компенсировать отсутствие истребителей F-16

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что БПЛА в какой-то степени позволяют компенсировать нехватку у ВСУ истребителей, в том числе F-16. При этом украинские власти уже объявили о договорённости с Нидерландами о поставках этих самолётов. Дания также пообещала передать Киеву F-16 после завершения обучения украинских лётчиков. На этом фоне западные медиа продолжают тиражировать тезисы о том, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха даже с зарубежным оружием. По мнению экспертов, в таких условиях громкие заявления представителей киевского режима — не что иное, как попытки «сохранить лицо» перед своими западными покровителями, которые всё чаще сомневаются в потенциале украинских сил.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак назвал БПЛА способом частично компенсировать нехватку авиации. По его словам, в условиях медленного продвижения сухопутных войск ВСУ используют удары беспилотников для расширения зоны своих действий, при этом ожидая повышения уровня боевой подготовки личного состава и поставок более современных боеприпасов, в том числе усиления мощи авиации страны.

«У нас пока нет F-16, поэтому мы должны найти способ восполнить их отсутствие, а беспилотники в какой-то мере используются для компенсации нехватки авиации», — цитирует Сака газета The Washington Post.

На фоне развернувшейся на Западе дискуссии относительно передачи F-16 Украине в Киеве уже объявили о договорённости с Нидерландами о поставках этих истребителей. При этом в Амстердаме, который располагает 42 такими самолётами, не стали уточнять, сколько именно истребителей готовы отправить киевскому режиму. В свою очередь, власти Дании пообещали передать Украине 19 самолётов F-16 после завершения обучения лётчиков ВСУ и выполнения ряда других условий.

В Киеве также сообщили о начале подготовки пилотов на этих истребителях. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на обучение уйдёт как минимум шесть месяцев, однако он призвал «не разочаровываться», если оно будет длиться дольше.

Что же касается идеи советника министра обороны Украины компенсировать отсутствие F-16 беспилотниками, по мнению журналистов WP, атаки БПЛА могут отвлечь внимание от медленных темпов контрнаступления ВСУ, однако «едва ли они переломят ход войны в пользу Киева».

«У Украины просто нет достаточных возможностей для создания необходимого количества беспилотников и нанесения ударов вглубь российской территории по достаточному количеству целей, чтобы подорвать желание России воевать», — приводит The Washington Post мнение полковника армии США в отставке и руководителя Евразийской исследовательской программы Института внешнеполитических исследований Роберта Гамильтона.

Издание также замечает, что у России есть «продвинутые методы борьбы» с украинскими беспилотниками — при помощи средств РЭБ и обнаружения. В WP напомнили, что Москве «в значительной мере удалось пресечь волну атак» БПЛА ВСУ.

Военнослужащие ВСУ

AP

При этом советник министра обороны Украины Сак заявил, что медленный ход работ по разминированию обширных минных полей вдоль линии боевого соприкосновения не позволяет Киеву задействовать большую часть прошедших подготовку на Западе резервных сил.

«Чтобы задействовать наши резервные силы, нам нужно убедиться, что пути продвижения расчищены, — сказал он. — Мы предпочли бы не торопиться, чтобы сохранить жизни наших военнослужащих».

При этом The Washington Post утверждает, что ВСУ, вероятно, исчерпали варианты действий при контрнаступлении. Отмечается, что конфликт может зайти в тупик и международная поддержка Украины ослабнет.

Завышенные ожидания

При этом и в других западных медиа сейчас красной нитью проходит идея о том, что контрнаступление Киева не имеет успеха даже с западным оружием.

Как сообщила газета Politico 17 августа, Запад разочарован отсутствием прорыва ВСУ — ожидания оказались слишком завышенными. Издание отмечает, что в Киеве не осознают способность ВС РФ быстро учиться на своих ошибках и оперативно корректировать тактику на поле боя, повышая скорость и эффективность своих ударов по позициям противника.

Схожий тезис транслирует и телеканал CNBC, подчёркивая, что США «хотели результатов ещё вчера, но это не работает, когда вы противостоите таким военным, как русские».

Кроме того, в газете The Telegraph отставной полковник британской армии Ричард Кемп, который командовал войсками в Афганистане, пишет, что НАТО, судя по всему, больше не верит в победу Украины в конфликте с Россией. В этой связи Кемп напомнил о недавних словах главы канцелярии генсека альянса Стиана Йенсена, который заявил, что мирное соглашение может предполагать «отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО».

Кроме того, американские официальные лица всё более критично настроены относительно стратегии контрнаступления ВСУ и мрачно оценивают перспективы его успеха, пишет газета Financial Times. Это вызывает напряжённость между Киевом и Вашингтоном, утверждает издание.

«Реальных результатов нет»

Эксперты также полагают, что на Западе всё более отчётливо осознают, что украинское контрнаступление забуксовало. И в этих условиях киевские власти пытаются сохранить лицо, в том числе заявляя о намерении компенсировать отсутствие F-16 беспилотниками.

«Запад осознаёт, что Украина находится на стадии полного исчерпания своего наступательного потенциала и ВС РФ непременно этим воспользуются. Очевидный провал украинского контрнаступления выглядит самой настоящей пощёчиной коллективному Западу, не говоря уже о том, что миф о непобедимости западного оружия уже давно развенчан в рамках СВО», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

По его словам, на этом фоне идея компенсировать отсутствие F-16 беспилотниками выглядит нелепо.

«Это не больше чем информационный шум, призванный показать Западу, что у ВСУ якобы всё под контролем. Но в западных странах уже всё чаще поднимается тема мирных переговоров», — заявил Семибратов.

Со своей стороны, военный обозреватель Александр Хроленко констатировал: то, что беспилотниками нельзя заменить истребители, очевидно даже неспециалисту.

«Что касается подготовки лётчиков для F-16, то на Западе признают, что она в среднем должна длиться не меньше года. Причём обучения такой длительности хватит лишь на то, чтобы впоследствии поднять самолёт и выполнить пару трюков в воздухе. Чтобы пилот мог действовать в составе какого-то боевого контура, разведывательного или ударного, действовать по задачам своего командования на основании данных разведки, обновляемых в режиме реального времени, в составе эскадрильи, необходимо как минимум пять лет», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Самолёты F-16

© AP Photo / Czarek Sokolowski

На фоне раскручивающейся информационной кампании вокруг F-16 так называемое контрнаступление «топчется на минных полях», которые находятся перед первой линией обороны российских войск, добавил эксперт.