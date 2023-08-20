Узнать больше

WP: ВСУ, похоже, исчерпали варианты действий при контрнаступлении

Короткая ссылка
У украинской армии, похоже, заканчиваются варианты действий при проведении контрнаступления, пишет газета The Washington Post.

«Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, которое изначально рассматривалось чиновниками как важнейшая операция Киева», — говорится в материале.

Отмечается, что таким образом конфликт может зайти в тупик и международная поддержка Украины ослабнет.

Издание отмечает, что западные и украинские чиновники продолжают настаивать на том, что ВСУ продвигаются вперёд.

Ранее журналист Юлиан Репке заявил, что для Киева остались лишь плохие варианты исхода конфликта.

В NYT выразили предположение, что США ждут зимы, чтобы во время «затишья» восполнить запасы вооружений Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить