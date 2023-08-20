WP: ВСУ, похоже, исчерпали варианты действий при контрнаступлении
«Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, которое изначально рассматривалось чиновниками как важнейшая операция Киева», — говорится в материале.
Отмечается, что таким образом конфликт может зайти в тупик и международная поддержка Украины ослабнет.
Издание отмечает, что западные и украинские чиновники продолжают настаивать на том, что ВСУ продвигаются вперёд.
Ранее журналист Юлиан Репке заявил, что для Киева остались лишь плохие варианты исхода конфликта.
В NYT выразили предположение, что США ждут зимы, чтобы во время «затишья» восполнить запасы вооружений Киева.