На Запорожском, Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях спецоперации успешно отражены суммарно 23 атаки украинских войск, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, потери ВСУ в течение суток составили более 700 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожено несколько десятков единиц техники, в том числе гаубицы M777, Krab, FH-70 и M119 производства западных стран и два БТР Stryker. Кроме того, российские войска ликвидировали несколько складов боеприпасов подразделений ВСУ.

В течение прошедших суток войска киевского режима предприняли свыше 20 атак на позиции Вооружённых сил РФ в зоне СВО, все они были отбиты. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Так, на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии отразили восемь атак ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Вербовое (Запорожская область).

По данным оборонного ведомства, противник потерял здесь до 135 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра Stryker, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании и M119 производства США, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры того, как российские военнослужащие-операторы FPV-дронов уничтожают бронетехнику ВСУ на Запорожском направлении.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, которым оказывала поддержку штурмовая и армейская авиация, отразили шесть атак ВСУ возле н. п. Красногоровка, Первомайское, Весёлое, Майорск и Старомихайловка (ДНР).

За сутки ВСУ потеряли свыше 280 человек убитыми и ранеными, шесть БМП, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы М777, Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток», авиация и артиллерия нанесли поражение украинским формированиям вблизи н. п. Старомайорское и Урожайное (ДНР). При этом возле н. п. Марфополь, Червоное (Запорожская область) и Урожайное (ДНР) пресечена деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

В результате боёв уничтожены более 130 украинских военных, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

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На Купянском направлении в результате мужественных действий подразделений Западной группировки войск, а также ударов армейской авиации и огня артиллерии успешно отражено шесть атак ВСУ в районах н. п. Ольшана, Синьковка, Ивановка (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР).

Потери украинских войск составили до 60 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении благодаря профессиональным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам армейской авиации и огню артиллерии отражены три атаки ВСУ в районах н. п. Торское (ДНР) и Белогоровка (ЛНР). Противник потерял до 70 человек, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения были уничтожены до 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил РФ в течение прошедших суток нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 153 районах.

Возле Константиновки и Ивано-Дарьевки (ДНР) были уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ, ещё один склад боеприпасов был ликвидирован в районе Очакова (Николаевская область).

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и 23 украинских беспилотных летательных аппарата.