СК России расследует преступления ВСУ на территории ДНР и Херсонской области

Следственный комитет России расследует преступную деятельность украинской армии на территории Донецкой Народной Республики и Херсонской области.

«Следователи СК России будут расследовать очередные факты преступной деятельности ВФУ на территории ДНР и Херсонской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обстреле Куйбышевского района Донецка была ранена женщина.

Также в результате обстрела Новой Каховки погиб мирный житель, ещё два человека ранены при атаке ВСУ по городу Алёшки и селу Казачьи Лагери.

17 августа сообщалось, что мирный житель Донецка получил ранения из-за ударов ВСУ кассетными боеприпасами по шахте Скочинского.