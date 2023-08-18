Гагин: ВСУ обстреливают Донецк кассетными снарядами вопреки заявлениям США

Украинские военные каждый день наносят удары по мирным районам Донецка с помощью кассетных боеприпасов вопреки заявлениям Пентагона о применении ВСУ этих снарядов якобы «исключительно» по военным целям.

Такое заявление сделал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что обстрелы кассетными боеприпасами происходят регулярно. Страдают все районы Донецка, до которых может достать артиллерия ВСУ, особенно Киевский и Ворошиловский районы.

«Все эти факты зафиксированы СК, и не просто описаны, а описаны с фототаблицами, ранеными. Так что Пентагон не прав, и я думаю, что когда-нибудь на военном трибунале это ещё прозвучит», — отметил Гагин.

17 августа сообщалось, что мирный житель Донецка получил ранения из-за ударов ВСУ кассетными боеприпасами по шахте Скочинского.