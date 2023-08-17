Житель Донецка получил ранения из-за ударов ВСУ по шахте Скочинского
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале Министерства угля и энергетики ДНР.
«В результате артатаки был ранен главный экономист шахты, ему оказана необходимая помощь», — пишет ведомство.
Сообщается, что подразделения ВСУ обстреляли территорию кассетными боеприпасами, на предприятии выбиты стёкла и повреждены автомобили.
Ранее в СЦКК заявили, что бойцы ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Светлодарск и Зайцево, выпустив за полчаса 15 снарядов калибра 155 и 152 мм.