СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Светлодарск
- РИА Новости
Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram.
«12:35 Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм», — уточняется в сообщении.
16 августа сообщалось, что подразделения украинских войск четыре раза за 15 минут нанесли удары по жилому району Донецка кассетными боеприпасами калибра 155 мм.
Также 15 августа ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Донецк и Макеевку.