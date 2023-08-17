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СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Светлодарск

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Украинские войска атаковали несколько районов в Донецкой Народной Республике — Донецк, Горловку, Светлодарск и Зайцево, выпустив за полчаса, с 12:00 до 12:35 мск, 15 снарядов калибра 155 и 152 мм.
СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Светлодарск
  • РИА Новости

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram.

«12:35 Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм», — уточняется в сообщении.

16 августа сообщалось, что подразделения украинских войск четыре раза за 15 минут нанесли удары по жилому району Донецка кассетными боеприпасами калибра 155 мм.

Также 15 августа ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Донецк и Макеевку.

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