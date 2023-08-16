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ВСУ четыре раза за 15 минут обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

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Подразделения украинских войск четыре раза за 15 минут наносили удары по жилому району Донецка кассетными боеприпасами калибра 155 мм.
ВСУ четыре раза за 15 минут обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
  • РИА Новости

Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

В официальном Telegram-канале указывается, что под огнём украинских военнослужащих оказался Киевский район города. Первый обстрел зафиксирован в 20:58 мск, далее ВСУ обстреливали город в 21:03, 21:07 и 21:10.

В общей сложности по жилому кварталу города было выпущено 11 кассетных снарядов. ВСУ вели обстрел с позиций в населённом пункте Орловка.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирный житель города погиб в результате обстрела со стороны Украины.

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