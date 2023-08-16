ВСУ четыре раза за 15 минут обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Подразделения украинских войск четыре раза за 15 минут наносили удары по жилому району Донецка кассетными боеприпасами калибра 155 мм.

Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

В официальном Telegram-канале указывается, что под огнём украинских военнослужащих оказался Киевский район города. Первый обстрел зафиксирован в 20:58 мск, далее ВСУ обстреливали город в 21:03, 21:07 и 21:10.

В общей сложности по жилому кварталу города было выпущено 11 кассетных снарядов. ВСУ вели обстрел с позиций в населённом пункте Орловка.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирный житель города погиб в результате обстрела со стороны Украины.