ВСУ четыре раза за 15 минут обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
- РИА Новости
Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
В официальном Telegram-канале указывается, что под огнём украинских военнослужащих оказался Киевский район города. Первый обстрел зафиксирован в 20:58 мск, далее ВСУ обстреливали город в 21:03, 21:07 и 21:10.
В общей сложности по жилому кварталу города было выпущено 11 кассетных снарядов. ВСУ вели обстрел с позиций в населённом пункте Орловка.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирный житель города погиб в результате обстрела со стороны Украины.