СЦКК: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Донецк и Макеевку

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами Донецк и Макеевку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

«Город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм (кассетные)», — говорится в сообщении в Telegram.

Также в 09:40 в населённом пункте Макеевка зафиксировали обстрел тремя кассетными снарядами калибра 155 мм.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 121 боеприпас.

Также глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия допускает пересмотр решения о неприменении кассетных боеприпасов на фоне нарушения Киевом норм международного гуманитарного права.