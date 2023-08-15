Узнать больше

СЦКК: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Донецк и Макеевку

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами Донецк и Макеевку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.
СЦКК: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Донецк и Макеевку
  • РИА Новости

«Город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм (кассетные)», — говорится в сообщении в Telegram.

Также в 09:40 в населённом пункте Макеевка зафиксировали обстрел тремя кассетными снарядами калибра 155 мм.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 121 боеприпас.

Также глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия допускает пересмотр решения о неприменении кассетных боеприпасов на фоне нарушения Киевом норм международного гуманитарного права.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить