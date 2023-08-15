За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 121 снаряд

За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 121 боеприпас.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Старомихайловке, Юрьевке.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения семь человек.

Кроме того, сообщается о повреждении пяти жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее три человека получили ранения при обстреле села Кременец и Куйбышевского района Донецка.

Также сообщалось, что при обстреле ДНР со стороны ВСУ получил ранения ребёнок.