За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 121 снаряд
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Старомихайловке, Юрьевке.
Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения семь человек.
Кроме того, сообщается о повреждении пяти жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее три человека получили ранения при обстреле села Кременец и Куйбышевского района Донецка.
Также сообщалось, что при обстреле ДНР со стороны ВСУ получил ранения ребёнок.