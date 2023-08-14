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Ребёнок получил ранения при обстреле ДНР со стороны ВСУ

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При обстреле ДНР со стороны ВСУ дальнобойными ракетами ребёнок получил ранения.
Ребёнок получил ранения при обстреле ДНР со стороны ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населённый пункт Юрьевка, пострадал ребёнок — мальчик 2017 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки отразили шесть атак ВС Украины на Донецком направлении.

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