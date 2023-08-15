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Шойгу: Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов

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Россия допускает пересмотр решения о неприменении кассетных боеприпасов на фоне нарушения Киевом норм международного гуманитарного права, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Шойгу: Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов
  • globallookpress.com

«Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено», — сказал он.

Шойгу отметил, что проблема связана с решением Соединённых Штатов о поставках на Украину кассетных боеприпасов. Министр напомнил, что в Вашингтоне неоднократно называли использование таких боеприпасов военным преступлением.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый запрос администрации США о помощи Киеву не изменит ситуацию.

Также он назвал цинизмом заявления Пентагона о кассетных боеприпасах.

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