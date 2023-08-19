Пострадавших нет: МО РФ сообщило о попытках ВСУ атаковать объекты в Московском регионе и Новгородской области

Утром 19 августа украинский беспилотник коптерного вида совершил террористическую атаку на военный аэродром в Новгородской области. Как сообщили в Минобороны РФ, БПЛА был поражён из стрелкового оружия. В результате действий киевского режима повреждён один самолёт, никто не пострадал. Кроме того, в подмосковном Красногорске в результате работы средств РЭБ потерпел крушение украинский беспилотник самолётного типа, которым киевский режим пытался атаковать объекты на территории Московского региона.

Утром в субботу, 19 августа, около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«БПЛА был обнаружен расчётом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолётов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчётами», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в результате террористического акта повреждение получил один самолёт, пострадавших нет.

Наряду с этим киевский режим пытался осуществить ещё одну террористическую атаку при помощи БПЛА самолётного типа на объекты на территории Москвы и Московской области.

Как указали в Минобороны РФ, силы ПВО беспилотник обнаружили, он был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение в безлюдном районе рядом с деревней Путилково городского округа Красногорск. Пострадавших и разрушений нет.

При этом в ночь на 19 августа российская армия предотвратила попытку атаки Киева переоборудованной в ударный вариант ЗРК ПВО С-200 по территории Крыма. По данным ведомства, украинская ракета С-200 была своевременно обнаружена и сбита в воздухе средствами ПВО. Жертв и разрушений в результате инцидента нет.

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Накануне ночью киевский режим предпринял террористическую атаку на объекты в Московском регионе. Украинский беспилотник упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной после воздействия средств поражения ПВО. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых повреждений зданию не нанесли, уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

17 августа украинские вооружённые формирования безуспешно попытались атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполнявшие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря в 237 км от Севастополя.

15 и 16 августа российские силовики пресекли попытки проникновения украинских ДРГ на территорию Брянской области.

13 августа дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде, в результате чего пострадала десятилетняя девочка, которая в тот момент гуляла во дворе.

Днём 12 августа Киев предпринял две попытки нанести террористический удар по Крымскому мосту. В этой атаке вооружённые формирования Украины использовали переделанные в ударный вариант зенитные управляемые ракеты С-200. В оборонном ведомстве отметили, что российские средства ПВО своевременно обнаружили и сбили в воздухе все три украинские ракеты.

9 августа в результате украинских обстрелов Донецка и Светлодарска погибли четыре человека, включая девочку 2019 года рождения, ранены 12 человек, среди которых — подросток 2006 года рождения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя террористическую атаку киевского режима на объекты в Московском регионе, назвала это подтверждением преступной сущности режима Владимира Зеленского.

По её словам, безрассудные действия киевского режима, который не прекращает вести обстрелы российских городов и сёл, применяя полученные от стран НАТО крупнокалиберную артиллерию, ударные беспилотники и кассетные боеприпасы, ежедневно приводят к жертвам среди мирных жителей, в том числе детей, и разрушениям гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, школы, больницы, детские сады.

Захарова также указала, что Следственный комитет РФ расследует все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов, а также их иной преступной деятельности.

«Вернуть к жизни истерзанных, расстрелянных и сожжённых ими людей невозможно, но Российская Федерация сделает всё необходимое, чтобы никто из нацистских карателей не ушёл от справедливого возмездия за совершённые преступления. Тем же украинским военнослужащим, кто — уверены — понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против неё или же капитулировать перед нашими войсками. В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.