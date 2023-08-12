Минобороны России: киевский режим предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту

Министерство обороны России заявило, что киевский режим предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту ракетой С-200.

«12 августа около 15:00 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим пытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ещё одна украинская ракета противника сбита над Керченским проливом.