Аксёнов: ещё одна ракета противника сбита над Керченским проливом

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ещё одна украинская ракета противника сбита над Керченским проливом.

«Ещё одна ракета противника сбита над Керченским проливом», — написал он в Telegram.

Вместе с этим Аксёнов выразил благодарность российским войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность.

Ранее Аксёнов заявил, что в районе Керченского пролива силами ПВО сбито две вражеские ракеты. Позднее в Минобороны России уточнили, что киевский режим пытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.