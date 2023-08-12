Аксёнов: ещё одна ракета противника сбита над Керченским проливом
- РИА Новости
«Ещё одна ракета противника сбита над Керченским проливом», — написал он в Telegram.
Вместе с этим Аксёнов выразил благодарность российским войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность.
Ранее Аксёнов заявил, что в районе Керченского пролива силами ПВО сбито две вражеские ракеты. Позднее в Минобороны России уточнили, что киевский режим пытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.