Попытка ударить по центру Москвы при помощи беспилотника — очередное подтверждение преступной сущности киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она также отметила, что Следственный комитет РФ расследует все факты преступной деятельности украинских боевиков, подчеркнув, что будет сделано всё, чтобы никто из нацистских карателей не ушёл от справедливого возмездия. При этом представитель внешнеполитического ведомства призвала украинских военных, осознающих преступную сущность киевского режима, повернуть оружие против него или сдаться.

В Министерстве иностранных дел РФ осудили попытку киевского режима атаковать гражданские объекты в Москве. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Очередное подтверждение преступной сущности режима Владимира Зеленского — его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью. Благодаря слаженной работе ПВО жертв и значительных разрушений удалось избежать», — указала она.

Сегодня ночью киевский режим предпринял террористическую атаку на объекты в Московском регионе. Как сообщало Минобороны РФ, украинский беспилотник упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной после воздействия средств поражения ПВО. По данным оборонного ведомства, жертв и возгораний нет. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых повреждений зданию не нанесли, уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Украинский беспилотник пытался атаковать объекты в Москве

По словам Захаровой, безрассудные действия киевского режима, который не прекращает вести обстрелы российских городов и сёл, применяя полученные от стран НАТО крупнокалиберную артиллерию, ударные беспилотники и кассетные боеприпасы, ежедневно приводят к жертвам среди мирных жителей, в том числе детей, и разрушениям гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, школы, больницы, детские сады.

По её словам, Следственный комитет России расследует все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов, а также их иной преступной деятельности.

«Вернуть к жизни истерзанных, расстрелянных и сожжённых ими людей невозможно, но Российская Федерация сделает всё необходимое, чтобы никто из нацистских карателей не ушёл от справедливого возмездия за совершённые преступления. Тем же украинским военнослужащим, кто — уверены — понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против неё или же капитулировать перед нашими войсками. В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Также во внешнеполитическом ведомстве перечислили ряд атак киевского режима на объекты в России.

17 августа украинские вооружённые формирования безуспешно попытались атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполнявшие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря в 237 км от Севастополя.

15 и 16 августа российские силовики пресекли попытки проникновения украинских ДРГ на территорию Брянской области.

13 августа дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде, в результате чего пострадала десятилетняя девочка, которая в тот момент гуляла во дворе. 12 августа украинские неонацисты с помощью БПЛА попытались ударить по Крымскому мосту, а ночью в тот же день — осуществить террористическую атаку 20 беспилотниками по объектам в Крыму.

Также по теме Убойные «Лепестки»: несовершеннолетний сын Марины Иваненко из Донецка подорвался на противопехотном снаряде ВСУ Вооружённые силы Украины (ВСУ) начиняют минами «Лепесток» реактивные системы залпового огня и обстреливают ими территорию Донецка. Эти...

9 августа в результате украинских обстрелов Донецка и Светлодарска погибли четыре человека, включая девочку 2019 года рождения, ранены 12 человек, среди которых — подросток 2006 года рождения.

Кроме того, мирные жители продолжают страдать от разбросанных украинскими нацистами противопехотных мин-лепестков. По состоянию на 15 августа известно о 126 случаях подрыва гражданских лиц, в т. ч. 11 детей.

Замалчивание Западом преступлений Киева

Ранее посол РФ в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов, комментируя кадры ударов украинских надводных беспилотников по Крымскому мосту, обратил внимание, что журналисты телеканала CNN не осудили теракт, жертвами которого стали двое граждан РФ.

«Примечательно, что телеканал не дал оценки действиям украинских бандитов. При этом мы помним, как журналисты медиаресурса регулярно в репортажах из горячих точек нарочито демонстрируют свою озабоченность судьбами простых людей, их страданиями. Мост через Керченский пролив давно не используется для транспортировки грузов для нужд ВС РФ. Удар по нему — откровенный теракт, в результате которого погибла семья, ребёнок остался сиротой», — подчеркнул дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого также указывал, что американская сторона готова закрывать глаза на любые атаки киевского режима по территории России.

Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — супруги из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь, потерявшая родителей, получила ранения.