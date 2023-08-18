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МИД России призвал военных ВСУ повернуть оружие против киевского режима

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МИД России призвал военных Вооружённых сил Украины повернуть оружие против киевского режима.
МИД России призвал военных ВСУ повернуть оружие против киевского режима
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Украинским военнослужащим, кто — уверены — понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против неё или же капитулировать перед нашими войсками», — отметили в министерстве.

В российском МИД гарантировали достойное гуманное отношение ко всем в таких случаях. 

Также МИД России заявил, что очередная попытка атаки беспилотника по Москве подтверждает преступную сущность украинских властей.

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