МИД России призвал военных Вооружённых сил Украины повернуть оружие против киевского режима.

Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Украинским военнослужащим, кто — уверены — понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против неё или же капитулировать перед нашими войсками», — отметили в министерстве.

В российском МИД гарантировали достойное гуманное отношение ко всем в таких случаях.

Также МИД России заявил, что очередная попытка атаки беспилотника по Москве подтверждает преступную сущность украинских властей.