МИД России призвал военных ВСУ повернуть оружие против киевского режима
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Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Украинским военнослужащим, кто — уверены — понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против неё или же капитулировать перед нашими войсками», — отметили в министерстве.
В российском МИД гарантировали достойное гуманное отношение ко всем в таких случаях.
Также МИД России заявил, что очередная попытка атаки беспилотника по Москве подтверждает преступную сущность украинских властей.