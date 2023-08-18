МИД России: попытка атаки БПЛА по Москве подтверждает преступную сущность Киева

МИД России заявил, что очередная попытка атаки беспилотника по Москве подтверждает преступную сущность украинских властей.

Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Очередное подтверждение преступной сущности режима В. Зеленского — его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью», — заявили в министерстве.

Отмечается, что благодаря работе российских средств противовоздушной обороны удалось избежать жертв и значительных разрушений.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ пытались совершить теракт с применением БПЛА по объектам в Москве.