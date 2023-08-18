МИД России: попытка атаки БПЛА по Москве подтверждает преступную сущность Киева
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Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Очередное подтверждение преступной сущности режима В. Зеленского — его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью», — заявили в министерстве.
Отмечается, что благодаря работе российских средств противовоздушной обороны удалось избежать жертв и значительных разрушений.
Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ пытались совершить теракт с применением БПЛА по объектам в Москве.