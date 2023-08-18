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МИД России: попытка атаки БПЛА по Москве подтверждает преступную сущность Киева

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МИД России заявил, что очередная попытка атаки беспилотника по Москве подтверждает преступную сущность украинских властей.
МИД России: попытка атаки БПЛА по Москве подтверждает преступную сущность Киева
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Очередное подтверждение преступной сущности режима В. Зеленского — его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью», — заявили в министерстве.

Отмечается, что благодаря работе российских средств противовоздушной обороны удалось избежать жертв и значительных разрушений.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ пытались совершить теракт с применением БПЛА по объектам в Москве.

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