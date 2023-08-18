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МО: ВСУ пытались совершить теракт с применением БПЛА по объектам в Москве

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RT
Киевский режим ночью 18 августа пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье.
МО: ВСУ пытались совершить теракт с применением БПЛА по объектам в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Украинский беспилотник после воздействия средств ПВО изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной Москвы», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что жертв и возгораний в результате падения украинского БПЛА в столице нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник.

Также поступала информация, что воздушное пространство столичного аэропорта Внуково закрыто для движения самолётов.

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