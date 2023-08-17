Убойные «Лепестки»: несовершеннолетний сын Марины Иваненко из Донецка подорвался на противопехотном снаряде ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начиняют минами «Лепесток» реактивные системы залпового огня и обстреливают ими территорию Донецка. Эти противопехотные мины очень трудно заметить, но они способны нанести тяжёлый урон неосторожному прохожему. На одной из таких в феврале 2023 года подорвался 14-летний Назар Иваненко.

О случившемся с мальчиком RT рассказала его мать — жительница Петровского района Донецка Марина Иваненко. По её словам, Назар отправился на прогулку вместе с её сестрой, но по дороге отлучился — решил забежать в магазин.

Подросток свернул на улицу Юннатов, где находился магазин, и, заметив своих знакомых, занимавшихся починкой машины, решил поздороваться. Но стоило ему подойти к машине, как тут же раздался взрыв.

«Сначала он подумал, что взорвалось колесо от машины. Только когда он увидел свою разорванную ногу, понял, что наступил на мину», — рассказала мать школьника.

Предвидеть опасность было практически невозможно. Как рассказала Иваненко, Петровский район Донецка ВСУ обстреливали в последний раз минами «Лепесток» ещё летом 2022 года. После этого в городе была проведена тщательная работа по разминированию. Но, как оказалось, не все боеприпасы были обезврежены.

Размеры «Лепестков» действительно небольшие: их длина — 12 см, ширина — 6,5 см. А из-за зелёной и коричневой расцветки обнаружить мины на траве или на земле довольно непросто.

«Видимо, трава и земля запорошили мину. И вот с лета она дожидалась нас», — говорит Марина Иваненко.

К счастью, приятели Назара, услышав взрыв, не растерялись. Они сразу вызывали скорую и до приезда медиков, как могли, поддерживали мальчика. В больнице пострадавшего успешно прооперировали. Ногу удалось спасти.