Без оценок: в посольстве РФ заявили об игнорировании СМИ США преступлений киевского режима

Посол РФ в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов, комментируя кадры ударов украинских надводных беспилотников по Крымскому мосту, обратил внимание, что американские журналисты не осудили теракт, жертвами которого стали двое граждан РФ. С точки зрения аналитиков, игнорирование преступлений Киева против мирного населения и гражданской инфраструктуры РФ укладывается в общий курс Вашингтона по поддержке Украины. Кроме того, в американском медиапространстве с подачи Белого дома формируется повестка, призванная оправдать спонсирование киевского режима из бюджета США, отмечают эксперты.

Посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов прокомментировал кадры ударов украинских надводных беспилотников по российскому инфраструктурному объекту, показанные CNN.

«Примечательно, что телеканал не дал оценки действиям украинских бандитов. При этом мы помним, как журналисты медиаресурса регулярно в репортажах из «горячих точек» нарочито демонстрируют свою озабоченность судьбами простых людей, их страданиями. Мост через Керченский пролив давно не используется для транспортировки грузов для нужд ВС РФ. Удар по нему — откровенный теракт, в результате которого погибла семья, ребёнок остался сиротой», — подчеркнул Антонов в беседе с журналистами.

Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — супруги из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь, потерявшая родителей, получила ранения. В результате удара ВСУ по инфраструктурному объекту была повреждена его автомобильная часть, двустороннее движение на этом участке планируют восстановить осенью. По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).

Антонов связал совершённую атаку и реакцию на это в США с тем, что так называемое «украинское контрнаступление провалилось».

«Его результат — десятки тысяч человеческих жизней. Западная техника не только не спасла ситуацию, а показала все свои недостатки на поле боя. Достаточно в этой связи посмотреть на выставку подбитых вооружений из США и других стран в парке «Патриот» вблизи Москвы», — отметил он.

Также по теме «Конечно, будет»: Путин сообщил о подготовке Минобороны РФ ответа на теракт на Крымском мосту Россия даст ответ на теракт на Крымском мосту, Минобороны готовит соответствующие предложения. Об этом заявил Владимир Путин. По его...

При этом опросы общественного мнения в Соединённых Штатах демонстрируют «растущее неприятие» рядовыми американцами политики по накачиванию киевского режима оружием, констатировал российский посол.

«Всё больше слышится оправданных претензий к администрации по подталкиванию США к прямому конфликту с Россией. Однако это опасная внешнеполитическая линия с непредсказуемыми последствиями», — заявил Антонов.

Ранее Служба безопасности Украины передала телеканалу CNN эксклюзивные кадры июльской атаки на Крымский мост морским беспилотником, которые были обнародованы 15 августа.

«СБУ предоставила CNN видео июльской атаки, на котором виден экран пилота за несколько мгновений до того, как беспилотник Sea Baby доставил до 850 кг взрывчатки к одной из бетонных опор моста», — говорится в материале CNN.

Источники в службе также передали телеканалу две видеозаписи с камер наблюдения, где зафиксирован момент удара одного БПЛА по дорожному участку моста, а также ещё один взрыв от удара беспилотника, который пришёлся на железнодорожный участок «примерно пять минут спустя с противоположного направления».

В материале, сопровождающем эти видеокадры, также приводятся слова главы СБУ Василия Малюка, который заявил CNN, что июльская атака БПЛА потребовала нескольких месяцев подготовки.

«На последнем этапе подготовки мы не могли даже думать о еде или сне, — сказал он. — Мы были полностью сосредоточены на операции. Последние несколько дней были довольно напряжёнными. Когда случился взрыв, мы были так рады и стали поздравлять друг друга».

Малюк также подчеркнул, что киевский режим «работает над рядом новых интересных операций», в том числе в акватории Чёрного моря.

«Я вам обещаю, что будет очень интересно — особенно для наших врагов», — сказал глава СБУ американским журналистам.

Стоит отметить, что в Госдепе также не осудили удар ВСУ по Крымскому мосту, указав на свою непричастность к инциденту.

Госдеп США

AFP

© Daniel SLIM

Покрывая украинские власти в этой ситуации, США демонстрируют свою причастность к преступлениям Киева, сказал Антонов.

«Опьянённые американской поддержкой украинские террористы могут пойти на новые злодеяния. Однако, вне всяких сомнений, засевший на Украине режим получит по заслугам», — отметил российский дипломат.

В Кремле ранее также подчеркнули, что американская сторона готова закрывать глаза на любые атаки киевского режима по территории России.

«Они в данном случае не гнушаются никаким молчанием. Это не новость, это было и раньше. Так будет и дальше, мы это прекрасно понимаем», — заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, атаки на Крымский мост подтверждают, что Вашингтон и его союзники, продолжая оказывать Киеву финансовую и военную поддержку, «фактически являются спонсорами терроризма».

«Отыграться на мирных жителях»

Напомним, киевский режим взял на себя ответственность за июльский удар по Крымскому мосту, в результате которого погибли мирные жители. В начале августа секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил, что СБУ принимала участие в этой атаке на инфраструктурный объект, как и в октябрьском теракте, когда на автомобильной части моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Также по теме «Делается это из пропагандистских соображений»: бывший морпех США — об атаках на Крымский мост Геополитический аналитик и бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик в эфире RT прокомментировал заявление министра обороны Украины...

При этом позже ВСУ ещё несколько раз пытались атаковать Крымский мост. Так, днём 12 августа киевский режим намеревался осуществить новый теракт на объекте, применив переделанные в ударные зенитные управляемые ракеты С-200, однако они были обнаружены и сбиты в воздухе ВС РФ.

В МИД России осудили такие действия киевского режима, подчеркнув, что Крымский мост является объектом «сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы».

«ВСУ, неспособные, несмотря на массированную западную помощь, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях», — говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

По её словам, подобные диверсии дают международному сообществу возможность в очередной раз убедиться в истинной сущности киевского режима.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа.

«Скрыть правду о преступлениях»

По мнению экспертов, американские власти и медиа прекрасно осознают тот факт, что режим Зеленского является откровенно террористическим, однако не осуждают его действия, чтобы сохранить «генеральную линию».

«Как в Госдепе, так и в CNN отдают себе отчёт в том, что Киев совершает террористические акты против российских мирных жителей и гражданской инфраструктуры, но никакой критики с их стороны не поступает. Они чётко следуют утверждённой линии, согласно которой осуждение шагов ВСУ попросту исключено. Любые преступления киевского режима упорно не замечаются», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

По его словам, американские медиаресурсы «зачищают свою повестку» от материалов, даже косвенно осуждающих ВСУ за удары по Крымскому мосту и другой гражданской инфраструктуре РФ, а также по местным жителям.

Крымский мост

РИА Новости

© Константин Михальчевский

«Ведь такая информация наверняка увеличила бы число противников военной поддержки Киева. Для многих американцев важно, на что идут их налоговые выплаты. Но на фоне отсутствия успехов ВСУ поддерживать такую риторику в информационном пространстве становится всё труднее. Поэтому в ход идут эксклюзивные кадры июльских взрывов на Крымском мосту, предоставленные киевским режимом. Американские власти и медийщики будут и дальше стараться скрыть правду о преступлениях ВСУ и демонстрировать американцам их якобы успехи», — сказал аналитик.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что игнорирование терактов на Крымском мосту и ответственности за это киевского режима отвечает политике двойных стандартов США.

«Это насквозь лицемерная позиция. И рассчитывать на то, что Соединённые Штаты действительно озабочены безопасностью мирных граждан и атаками на гражданские объекты РФ, не стоит, поскольку Вашингтон — главный в мире военный преступник. Причём при каждом удобном случае американцы прикрываются рассуждениями о правах человека, однако сами они не разделяют те гуманистические ценности, о которых твердят на каждом шагу», — акцентировал Шаповалов в комментарии RT.

Он также подчеркнул, что Белый дом откровенно манипулирует общественным мнением и информационной повесткой.

«Они в этом большие специалисты. Поэтому ничего удивительного, что позиция противников поддержки Киева в информационном пространстве США абсолютно не учитывается. На фоне полного фиаско украинского контрнаступа создаётся другая картинка, которая вне зависимости от аморальности и преступности действий ВСУ призвана убедить американцев в том, что Украина способна нанести ущерб России и что деньги налогоплательщиков США расходуются по назначению — на атаки со стороны киевского режима», — заключил эксперт.