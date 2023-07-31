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Патрушев: атаки на Крымский мост доказывают, что США являются спонсорами терроризма

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Атаки на Крымский мост подтверждают, что США и их союзники фактически являются спонсорами терроризма.
Патрушев: атаки на Крымский мост доказывают, что США являются спонсорами терроризма
  • РИА Новости

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«США и их союзники, оказывая киевскому режиму финансовую помощь и продолжая поставки вооружения, фактически являются спонсорами терроризма», — заявил Патрушев, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что такие действия Запада подчёркивают важность обеспечения безопасности россиян.

Ранее журналист Сеймур Херш со ссылкой на чиновника США заявил, что администрация американского президента Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках ВСУ на Крымский мост.

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