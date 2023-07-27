Журналист Херш: администрация Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост

Администрация американского президента Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках ВСУ на Крымский мост.

Об этом заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на чиновника США.

«Роль администрации Байдена в обеих атаках (на Крымский мост. — RT) была существенной», — написал Херш в статье на своём сайте.

По его словам, в ходе атак применялись американские технологии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США, Великобритания и ЕС будут оплачивать удары Киева по Крымскому мосту.