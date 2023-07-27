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Журналист Херш: администрация Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост

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Администрация американского президента Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках ВСУ на Крымский мост.
Журналист Херш: администрация Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост
  • РИА Новости

Об этом заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на чиновника США.

«Роль администрации Байдена в обеих атаках (на Крымский мост. — RT) была существенной», — написал Херш в статье на своём сайте.

По его словам, в ходе атак применялись американские технологии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США, Великобритания и ЕС будут оплачивать удары Киева по Крымскому мосту.

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