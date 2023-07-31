Доставить под конвоем: в Крыму рассказали о перспективах суда над украинскими организаторами водной блокады полуострова

Украинских организаторов водной блокады Крыма следует доставить в российский суд под конвоем, заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов. По его словам, киевский режим пока игнорирует иск об ущербе от водной блокады, который был подан против Украины в Арбитражный суд Крыма в начале июля. Ранее сообщалось, что итоговая сумма претензий к Киеву по этому делу может составить более 1 трлн рублей. Аналитики назвали устроенную Украиной водную блокаду полуострова преступлением против человечности. По их мнению, организаторы этой акции должны понести наказание.

Глава крымского парламента Владимир Константинов не исключил, что представителей Киева придётся «доставлять под конвоем» в суд по делу о водной блокаде Крыма.

«Насколько мне известно, украинская сторона намерена игнорировать этот процесс. Но, думаю, рано или поздно мы дождёмся представителей Украины на заседаниях такого рода. Да, их придётся доставлять туда под конвоем, но такова сегодняшняя реальность», — сказал Константинов в интервью РИА Новости.

Вместе с тем политик отметил, что на данном этапе присутствие ответчика на суде необязательно.

«Главное — получить судебное решение, которое позволило бы нам, опираясь на юридический документ, взыскать с него то, что нам причитается. Будут ли это репарации с территории бывшей Украины или выплаты некоего государственного образования, преемственного нынешней фейковой «державе», — тоже не так уж и важно», — заявил глава Государственного совета Республики Крым.

Иск о взыскании 152 млрд рублей с Украины за ущерб от водной блокады, организованной киевским режимом после возвращения полуострова в состав России, был зарегистрирован Арбитражным судом Крыма в начале июля. Итоговая сумма претензий по этому делу с учётом исков от коммерческих и общественных организаций может превысить 1 трлн рублей.

Владимир Константинов

РИА Новости

© Владимир Астапкович

«Мы начали с водной блокады, вывели подтверждённый документами ущерб бюджета Республики Крым. Это 152,2 млрд рублей. Это не касается предпринимателей, общественных организаций и так далее. Будет разбирательство, должна быть запрошена экспертиза по разным ведомствам — конечно, этот иск вырастет и превысит 1 трлн рублей, мы это уже понимаем, дальше — продуктовая блокада и так далее», — сообщил 8 июля Владимир Константинов.

По его словам, также предстоит оценить ущерб для Крыма, связанный с подрывом Каховской ГЭС и другими диверсионными действиями Украины. «Нам нанесён ущерб посредством террористического акта на Крымском мосту, он тоже исчисляется миллиардами», — добавил политик.

«Преступление против человечности»

Напомним, в апреле 2014 года после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, через который на полуостров поступала вода из Днепра. Этот источник обеспечивал около 85% потребностей региона. Таким образом Киев организовал водную блокаду полуострова.

Днепровская вода, помимо удовлетворения бытовых нужд жителей, использовалась также в рыбном хозяйстве, промышленном производстве и для полива 140 тыс. га сельхозугодий. Прекращение её подачи нанесло серьёзный ущерб экономике полуострова. В частности, площадь орошаемых земель сократилась более чем на 90%.

Участок Северо-Крымского канала в Херсонской области

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Также Крыму пришлось вкладывать средства в налаживание поставок воды из других источников. Так, в 2014 году были построены гидротехнические сооружения, которые позволили заполнить Северо-Крымский канал водой из Белогорского и Тайганского водохранилищ по руслу реки Биюк-Карасу. В октябре того же года началось строительство трёх водозаборов в Нижнегорском и Джанкойском районах: Новогригорьевского, Нежинского и Просторненского. Их возведение завершилось осенью 2016 года.

Эти и другие меры позволили частично решить проблему со снабжением полуострова водой. Однако окончательно этот вопрос был закрыт лишь после начала СВО, когда российские военные разблокировали подачу воды по Северо-Крымскому каналу.

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Однако в 2023 году ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, что создало новые риски для водоснабжения Крыма. По словам главы полуострова Сергея Аксёнова, из-за разрушения ГЭС Северо-Крымский канал может начать мелеть. Вместе с тем он подчеркнул, что на данный момент водохранилища Крыма располагают необходимым количеством питьевой воды.

По мнению аналитиков, водная блокада, организованная киевским режимом, была направлена именно против гражданского населения полуострова.

«Водная блокада нанесла Крыму огромный ущерб. Причём эти негативные эффекты действовали на протяжении нескольких лет. Нет сомнений, что киевский режим, проводя такие акции, ведёт войну против гражданского населения. Об этом свидетельствуют и удары по Крымскому мосту. Украинские власти должны платить по счетам», — заявил сенатор Константин Долгов в разговоре с RT.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал устроенную Киевом водную блокаду преступлением против человечности.

«Это преступление против человечности, гуманитарное преступление, намеренно направленное против большого количества людей. Причём украинские власти не скрывали своих действий. Они сами публично признавались в организации этого преступления», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, «вне зависимости от того, удастся ли взыскать соответствующие суммы с киевского режима», решение суда по делу о водной блокаде должно быть принято и причастные должны быть осуждены.

«После постановления суда Россия будет задействовать все необходимые механизмы, чтобы взыскать соответствующие ресурсы с Киева. Полагаю, что решить этот вопрос будет возможно после того, как СВО успешно завершится», — уточнил аналитик.

«Необходима работа по созданию трибунала»

Стоит отметить, что после организации водной блокады украинские радикалы в октябре и ноябре 2015 года подорвали несколько опор ЛЭП, по которым электричество поступало в Крым. В результате на полуострове начались веерные отключения электроэнергии, был введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Для обеспечения энергобезопасности полуострова Россия заблаговременно начала строительство энергомоста для подключения Крыма к энергетической системе РФ. После подрыва ЛЭП строительство было ускорено. Первая нитка кабельно-воздушной линии «Тамань — Камыш-Бурун» была запущена в тестовом режиме президентом России 2 декабря 2015 года. 15 декабря 2015 года начала работу вторая нитка, 14 апреля 2016 года — третья и 11 мая — четвёртая. Принятые меры позволили в мае 2016 года отменить режим ЧС на полуострове.

Обесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе, 2015 год

РИА Новости

© Артем Креминский

В дальнейшем, после ввода в эксплуатацию первых энергоблоков Таврической и Балаклавской ТЭС, а также четырёх газовых турбин Сакской ТЭЦ, Крым уже не только не испытывал недостатка в электроэнергии, но и смог поставлять её избыточные объёмы на материк.

В отношении организаторов блокады прокуратура Крыма возбудила уголовное дело. Ущерб от действий Киева был оценён приблизительно в 2,5 млрд рублей.

Помимо этого, осенью 2015 года киевский режим установил торговую блокаду Крыма. На пунктах пропуска на границе с полуостровом Украина разместила блокпосты, которые не пропускали направлявшиеся в Крым фуры с продуктами. Тогдашний президент Украины Пётр Порошенко заявил, что акция проводится для «скорейшего возобновления государственного суверенитета над Крымом».

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На тот момент постройка Крымского моста ещё не была реализована, поэтому снабжение полуострова пришлось осуществлять исключительно с помощью Керченской паромной переправы.

Киев также препятствовал работе железнодорожного транспорта: в конце 2014 года Украина в одностороннем порядке прекратила движение поездов через границу с российским полуостровом.

После начала СВО все эти элементы блокады полуострова были ликвидированы. Об этом в июле 2023 года рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлены торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема», — сказал он.

По мнению Владимира Шаповалова, энергетическая, экономическая и транспортная блокады Крыма также должны стать предметами судебного разбирательства.

«По каждому преступлению, которое совершил киевский режим, необходимо принять соответствующее судебное решение. Таких преступлений с 2014 года в отношении жителей Крыма и Севастополя, в отношении жителей Донбасса было совершено достаточное количество. И по каждому из них должно быть возмездие», — отметил аналитик.

Аналогичной точки зрения придерживается Константин Долгов. «Надо продолжать добиваться ответственности Киева за гуманитарные преступления и грубейшие нарушения международного гуманитарного права», — сказал аналитик.

При этом специалист считает, что Москва должна работать по этому вопросу и с «международными структурами», несмотря на то что они находятся сейчас под влиянием Запада.

«Необходимо вести работу по созданию трибунала над преступниками киевского режима, продолжать собирать соответствующие данные и факты. И как бы ни было сегодня сложно добиться положительных и нужных нам решений в международных структурах, всё равно надо работать в этом направлении. Потому что после нашей победы в СВО ситуация в этих организациях начнёт меняться», — заключил Константин Долгов.