В Крыму заявили о преодолении полуостровом последней блокады со стороны Украины
По его словам, в Крыму удалось преодолеть водную, транспортную, продовольственную и энергетическую блокады.
«Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлены торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что между Крымом и Херсоном, Бердянском и Мелитополем наладят автобусное сообщение с 1 июля.