В Крыму заявили о преодолении полуостровом последней блокады со стороны Украины

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что восстановление взорванных электроопор в Херсонской области привело к преодолению последней блокады полуострова со стороны Украины.

По его словам, в Крыму удалось преодолеть водную, транспортную, продовольственную и энергетическую блокады.

«Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлены торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема», — цитирует его РИА Новости

Ранее сообщалось, что между Крымом и Херсоном, Бердянском и Мелитополем наладят автобусное сообщение с 1 июля.

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