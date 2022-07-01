Автобусное сообщение наладят между Крымом и Херсоном, Бердянском и Мелитополем с 1 июля

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После восьми лет перерыва восстанавливают автобусное сообщение между Симферополем и Херсоном, Бердянском, Мелитополем. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, рейсы в эти города будут осуществляться ежедневно с 1 июля в экспрессном режиме. 

Об этом сообщает РИА Новости.

На границе с Крымом пассажиры вынужденно будут пересаживаться с одного автобуса на другой и дальше двигаться по территории России только после тщательной проверки. 

Рейсы Симферополь — Мелитополь будут отправляться от «Курортной» в 8:00 и 14:00, а с автовокзала «Мелитополь» — в 8:05 и 14:05. По маршруту Симферополь — Херсон автобусы будут ходить в такое же время.

Из Симферополя в Бердянск запланированы рейсы в 8:00 и 14:00, а в обратном направлении — в 6:00 и 12:00. 

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что запуск поездов из Крыма на освобождённые территории Херсонской и Запорожской областей, запланированный на 1 июля, переносится в связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии не завершены.

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