Cуд Крыма принял иск о взыскании 152,2 млрд рублей с Украины из-за водной блокады
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Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своём Telegram-канале.
«Для нас это очень значимое событие, важный результат нашей деятельности», — отметил Константинов.
Отмечается, что регистрация иска в суде является вкладом в установление справедливости на официальном, юридическом уровне.
Политик также сказал о намерении продолжить работу над формированием претензий к Украине и её спонсорам на Западе, которые финансируют преступления киевской власти, включая действия, наносящие вред Крыму и его жителям.
В марте 2021 года Константинов поручил подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, чтобы в дальнейшем подать иск и предъявить претензии организаторам блокады.