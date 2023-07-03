Cуд Крыма принял иск о взыскании 152,2 млрд рублей с Украины из-за водной блокады

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск к властям Украины о взыскании ущерба, причинённого полуострову из-за водной блокады. Объём претензий составляет более 152,2 млрд рублей.

Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своём Telegram-канале.

«Для нас это очень значимое событие, важный результат нашей деятельности», — отметил Константинов.

Отмечается, что регистрация иска в суде является вкладом в установление справедливости на официальном, юридическом уровне.

Политик также сказал о намерении продолжить работу над формированием претензий к Украине и её спонсорам на Западе, которые финансируют преступления киевской власти, включая действия, наносящие вред Крыму и его жителям.

В марте 2021 года Константинов поручил подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, чтобы в дальнейшем подать иск и предъявить претензии организаторам блокады.