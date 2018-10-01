Депутат от Крыма оценил запуск в Симферополе и Севастополе первых блоков ТЭС

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в разговоре с RT запуск первых блоков Таврической и Балаклавской ТЭС.
Депутат от Крыма оценил запуск в Симферополе и Севастополе первых блоков ТЭС
  • РИА Новости

«Запуск первых блоков «Таврической» и «Балаклавской» ТЭС является знаковым событием для Республики Крым, так как они обеспечат надёжное, независимое и бесперебойное электроснабжение полуострова. Ввод их в эксплуатацию обеспечит выдачу мощности порядка 940 мегаватт, что на 70-80% покроет потребность республики в электроэнергии», — сказал Бальбек.

Также, по его словам, планируется запуск и других блоков электростанций.

«В текущем месяце, в соответствии с графиком, утверждённым постановлением Российской Федерации, будет запущен второй блок «Балаклавской» ТЭС, а в ноябре планируется запуск второго блока «Таврической» ТЭС. В настоящее время по обеим станциям ведутся пусконаладочные работы», — добавил депутат.

Ранее в Симферополе и Севастополе запустили в работу первые блоки новых электростанций.

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