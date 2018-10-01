В Крыму запущены в работу первые блоки двух ТЭС

Короткая ссылка
В Симферополе и Севастополе запущены в работу первые блоки новых электростанций в Крыму. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра энергетики России Андрея Черезова.
В Крыму запущены в работу первые блоки двух ТЭС
  • РИА Новости

«Сегодня в ночь станция «Таврическая» запущена первой: первый блок сейчас уже работает в сеть на полную мощность. В 8 утра закончен пуск блока на «Балаклавской», — отметил Черезов.

Он также уточнил, что предстоит серьёзная работа, связанная с окончательным вводом в эксплуатацию первых блоков станций.

В начале сентября эксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы запуска первых энергоблоков Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить