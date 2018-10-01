В Крыму запущены в работу первые блоки двух ТЭС

В Симферополе и Севастополе запущены в работу первые блоки новых электростанций в Крыму. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра энергетики России Андрея Черезова.

«Сегодня в ночь станция «Таврическая» запущена первой: первый блок сейчас уже работает в сеть на полную мощность. В 8 утра закончен пуск блока на «Балаклавской», — отметил Черезов.

Он также уточнил, что предстоит серьёзная работа, связанная с окончательным вводом в эксплуатацию первых блоков станций.

В начале сентября эксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы запуска первых энергоблоков Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе.