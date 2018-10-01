Политолог оценил запуск первых блоков новых электростанций в Крыму

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с RT прокомментировал запуск в Крыму первых блоков новых электростанций.

«Зимой 2015 года в результате диверсии была прервана линия электропередачи на Крым, из-за чего полуостров погрузился в темноту. После этого стало очевидно, что Украина воспринимает нас как врагов и будет делать всё от неё зависящее, чтобы создать проблемы. Решительная позиция президента России и мужество крымчан спасли ситуацию. После этого было принято решение о строительстве двух энергоблоков, которые сейчас, пройдя тестовые пуски, начинают выходить на полноценную работу. Их ввод в действие полностью решает проблему энергетики для Крыма на нынешний период и помогает людям снова убедиться в верности принятия своего решения в 2014 году», — сказал эксперт.

По его словам, повышенный спрос на электроэнергию говорит об успешности региона.

«Потребление электроэнергии — объективный показатель для любых экономических данных. Он наглядно демонстрирует, что происходит с регионом. На Украине электроснабжение снижается, в то время как в Крыму, наоборот, идёт непрерывный спрос на электроэнергию. Сейчас мы слышим предложения о более совершенных и возобновляемых источниках, таких как ветряные станции, почвенный обогрев. Это интересный процесс, Крым по своим климатическим данным как раз подходит для таких экспериментов», — поделился Джаралла.

Ранее в Симферополе и Севастополе были запущены в работу первые блоки новых электростанций в Крыму.