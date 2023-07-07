«Вопиющий произвол и террор»: в РПЦ заявили о попытках Киева ликвидировать Украинскую православную церковь

Власти Украины приступили к ликвидации канонической Украинской православной церкви, заявили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Так в РПЦ отреагировали на попытки киевского режима лишить монахов УПЦ доступа к Киево-Печерской лавре. В четверг, 6 июля, представители украинского Минкультуры в сопровождении полиции опечатали несколько корпусов монастыря, в том числе резиденцию предстоятеля УПЦ.

Киевский режим фактически приступил к ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в заявлении синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, которое было опубликовано в связи с гонениями на монахов Киево-Печерской лавры.

«Украинские власти, в том числе руководство Министерства культуры Украины, продолжают гонения на Украинскую православную церковь в целом и насельников Киево-Печерской лавры в частности, грубо попирая общепризнанные права верующих и религиозных организаций», — говорится в заявлении Русской православной церкви.

«Руководствуясь сугубо политическими мотивами, украинские власти под вымышленным предлогом приступили фактически к ликвидации Украинской православной церкви, что предполагает лишение её особо чтимых святынь, к которым относится Киево-Печерская лавра», — подчеркнули в РПЦ.

Там добавили, что преследование УПЦ имеет конечной целью переписывание истории украинского народа, лишение жителей страны идентичности, связанной с единым для всех народов исторической Руси Владимировым Крещением.

«Власти Украины рассматривают Украинскую православную церковь как врага, при этом оказывая поддержку созданной государством раскольничьей общине и поощряя последнюю к актам насилия», — констатировали в РПЦ.

По мнению синодального отдела, решение Министерства культуры Украины прекратить доступ монахов в ряд корпусов Киево-Печерской лавры — это очередной акт гонений в отношении Украинской православной церкви, который сравним с антирелигиозными репрессиями в 1920—1930-х годах.

«Вопиющий произвол и террор в отношении Украинской православной церкви осуществляется при попустительстве международных правозащитных организаций, фактически игнорирующих очевидные нарушения религиозных прав миллионов верующих. На фоне давления на Киево-Печерскую лавру появляются вызывающие глубокую обеспокоенность сведения о планах передачи за рубеж чтимых святынь обители», — говорится в заявлении РПЦ.

Ранее о планах киевских властей вывезти в музеи Европы христианские ценности Киево-Печерской лавры сообщала Служба внешней разведки РФ.

Прихожане в Киево-Печерской лавре

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В своём заявлении Русская православная церковь призвала международное сообщество обратить внимание на гонения против УПЦ и провести независимое расследование в связи с продолжающимся уничтожением Украинской православной церкви.

По мнению члена экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте России Романа Силантьева, заявление синодального отдела о попытках ликвидировать УПЦ отражает реальное положение дел на Украине.

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«С этим сложно спорить. И надо отметить, что эти процессы начались не сегодня и даже не вчера. Гонения начались в 2014 году. С тех пор киевские власти намекают УПЦ, что ей нет места на Украине ни в каком виде. Все попытки УПЦ откреститься от Русской православной церкви никакого успеха не имели, ликвидация продолжается и будет продолжаться. Киево-Печерская лавра — это не последний эпизод», — сказал эксперт в разговоре с RT.

«Православие на Украине уничтожается»

Заявление синодального отдела РПЦ появилось на фоне сообщений о том, что 6 июля представители заповедника «Киево-Печерская лавра» при содействии полиции взломали замки и опечатали несколько помещений, включая корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля Украинской православной церкви. Сообщалось также о задержании и избиении прихожан, находившихся в тот момент в лавре или рядом с ней.

Адвокат обители протоиерей Никита Чекман назвал действия украинских правоохранителей незаконными. По его мнению, «выселение монахов, безосновательное опломбирование и ограничение доступа к помещениям содержит признаки уголовного правонарушения».

Напомним, в последние месяцы на Украине активизировались репрессии в отношении УПЦ. Как отмечают аналитики, главный удар украинские власти нанесли по Киево-Печерской лавре. 30 марта правительство страны признало утратившим силу распоряжение кабмина от 2013 года о передаче в бесплатное пользование Украинской православной церкви зданий и сооружений монастыря. Кроме того, в отношении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла было возбуждено уголовное дело. Служба безопасности Украины в своём Telegram-канале сообщила о предъявлении священнослужителю подозрений по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание религиозной вражды) и ст. 436-2 УКУ (оправдание и отрицание «агрессии РФ»). В апреле митрополит Павел был отправлен под домашний арест, который в конце июня был продлён на два месяца.

Митрополит Павел в суде

AP

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Сам митрополит Павел рассказал, что СБУ предлагала закрыть дело против него, если он перестанет критиковать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и поддержит переход монахов лавры в ПЦУ.

По мнению экспертов, в нынешних условиях у УПЦ практически не осталось шансов сохранить одну из важнейших православных святынь.

«Возможности сохранить лавру нет. Люди напуганы. Скорее всего, её передадут ПЦУ. Православие на Украине уничтожается, причём сознательно», — сказал в беседе с RT политолог Андрей Суздальцев.

Аналогичная ситуация разворачивается и вокруг Почаевской лавры, расположенной в Тернопольской области. 14 марта глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко сообщил о начале процесса по возвращению имущества лавры государству.

В мае Кременецкая окружная прокуратура Тернопольской области возбудила уголовное дело в отношении руководства Почаевского Свято-Духовского монастыря о нарушении правил пользования землёй. А в начале июля одного из послушников обители приговорили к пяти годам лишения свободы за коллаборационизм и прославление участников специальной военной операции РФ.

На Украине также обсуждается возможность передачи ПЦУ Святогорской лавры, которая находится в 15 км к северу от Славянска — на территории ДНР, оккупированной украинскими войсками.

«Это язычники и нацисты»

Параллельно с захватом объектов УПЦ украинские власти пытаются добиться запрета или как минимум переименования церкви. Ещё в конце 2018 года киевский режим с помощью поправок в законодательство попытался заставить Украинскую православную церковь изменить своё название, чтобы в нём была отражена её связь с Россией. УПЦ отреагировала отказом и обратилась в суд. Разбирательство по этому делу продолжается до сих пор.

Вместе с тем в январе этого года в Верховную раду был внесён законопроект, который требует полностью запретить деятельность УПЦ на территории страны.

Почаевская лавра

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От гонений Украинскую православную церковь не уберегло даже принятие нового устава, в котором говорится о независимости от Русской православной церкви: эксперты Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) при кабинете министров заключили, что таких изменений в уставе недостаточно.

Чтобы доказать полный разрыв с РПЦ, по словам ГЭСС, УПЦ должна, в частности, обнародовать официальный документ о своём выходе из состава Русской православной церкви, а также уведомить об этом поместные православные церкви. Помимо этого, ГЭСС потребовала от УПЦ наложить церковные наказания и исключить из состава епископата и клира лиц, обвиняемых в сотрудничестве с Россией, и осудить позицию РПЦ в отношении СВО.

По словам аналитиков, киевский режим стремится уничтожить УПЦ из-за её исторической связи с Россией.

«Украинская православная церковь имеет для Киева ровно один недостаток — это церковь Московского патриархата. Слова «Москва» для них достаточно. При этом все святые, которым молились предки украинцев, принадлежали именно к нашей общей церкви. Но на Украине сейчас вытирают о неё ноги», — заявил в разговоре с RT зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Гонения на УПЦ он назвал «позором украинского народа», который избрал нынешнюю власть в Киеве.

«Украинские власти — это неверующие люди, потому что если бы они во что-то верили, то не могли бы так манипулировать народной памятью и святынями. У киевской власти нет ничего святого. Это нацисты, которые верят только в деньги американского патрона и в величие США», — добавил Матвейчев.

Парламентарий полагает, что при сохранении нынешнего киевского режима у УПЦ нет шансов на выживание.

«Киев будет додавливать Украинскую православную церковь. Всё это будет продолжаться до тех пор, пока этот нацистский режим не рухнет. Нет никаких надежд на то, что УПЦ сможет защититься сама или ей поможет Запад. Ситуация может измениться только после освобождения Украины, когда американцы бросят своих киевских марионеток, после чего те тут же разбегутся. В этот момент и вернутся настоящие монахи, настоящая церковь», — заключил Матвейчев.