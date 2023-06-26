Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

СВР: Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей

Короткая ссылка
Между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договорённость о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их западным странам.
СВР: Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей
  • Gettyimages.ru
  • © Pacific Press

Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

«По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договорённость о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что ценности планируют передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана.

В настоящее время проведена опись церковного имущества, выделены финансы для перевозки, подготовлен транспорт.

6 июня глава украинского Минкульта Александр Ткаченко сообщил, что комиссия Министерства культуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре.

Администрация заповедника обязала монахов канонической Украинской православной церкви оставить обитель в трёхдневный срок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить