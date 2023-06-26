СВР: Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей

Между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договорённость о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их западным странам.

Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

«По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договорённость о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что ценности планируют передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана.

В настоящее время проведена опись церковного имущества, выделены финансы для перевозки, подготовлен транспорт.

6 июня глава украинского Минкульта Александр Ткаченко сообщил, что комиссия Министерства культуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре.

Администрация заповедника обязала монахов канонической Украинской православной церкви оставить обитель в трёхдневный срок.