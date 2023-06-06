Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Власти Украины обязали монахов канонической УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру

Короткая ссылка
Комиссия Министерства культуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре. Администрация заповедника обязала монахов канонической Украинской православной церкви оставить обитель в трёхдневный срок.
Власти Украины обязали монахов канонической УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру
  • AP

Об этом, как пишет «СТРАНА.ua», заявляет глава украинского Минкульта Александр Ткаченко.

Если монахи откажутся выселяться из лавры, «власти будут добиваться этого через суд», пишет издание.

В конце марта Папа Римский Франциск заявлял о своей готовности стать посредником в ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.

Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о дискриминации в отношении УПЦ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить