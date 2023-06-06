Власти Украины обязали монахов канонической УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру

Комиссия Министерства культуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре. Администрация заповедника обязала монахов канонической Украинской православной церкви оставить обитель в трёхдневный срок.

Об этом, как пишет «СТРАНА.ua», заявляет глава украинского Минкульта Александр Ткаченко.

Если монахи откажутся выселяться из лавры, «власти будут добиваться этого через суд», пишет издание.

В конце марта Папа Римский Франциск заявлял о своей готовности стать посредником в ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.

Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о дискриминации в отношении УПЦ.