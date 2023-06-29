«Искоренить всё русское»: Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря

Украинский президент Владимир Зеленский предложил перенести празднование Рождества Христова с 7 января на 25 декабря. Соответствующий законопроект он внёс на рассмотрение Верховной рады. По словам Зеленского, такая мера необходима, чтобы отказаться «от российского наследия навязывания празднования Рождества». В тот же день президент Украины внёс в парламент закон о наделении английского статусом языка международного общения и легализации каннабиса в медицинских целях. Помимо этого, в последние дни в стране обсуждается скандальное предложение украинской правительственной комиссии переименовать более 1400 населённых пунктов. По словам аналитиков, подобные инициативы свидетельствуют о стремлении киевского режима искоренить в стране всё русское и раствориться в западноевропейской цивилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

«Целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря», — говорится в пояснительной записке к документу.

В документе также отмечается, что украинскому народу долгое время якобы «навязывалась российская идеология почти во всех сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января».

Перенос даты празднования Рождества повлечёт за собой перенос и других праздничных дат, сообщается в записке.

Заседание Верховной рады

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«Изменение даты празднования Рождества Христова обуславливает необходимость переноса на 13 полных календарных дней дат Дня украинской государственности (с 28 июля на 15 июля) и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября)», — говорится в документе.

Напомним, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская и Польская православные церкви, а также монастыри Афона используют юлианский календарь, в котором Рождество приходится на 7 января по новому стилю. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), против которой киевский режим развернул репрессивную кампанию, также пользуется юлианским календарём.

Ряд других православных церквей, в том числе Константинопольская, Александрийская и Антиохийская, перешли на новоюлианский календарь. Он совпадает по датам праздников с григорианским, который используют Римская католическая церковь и другие западные конфессии. Рождество в нём приходится на 25 декабря.

В мае этого года созданная по инициативе киевского режима раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) также решила перейти на новоюлианский календарь.

Стоит отметить, что католическое Рождество на Украине в 2017 году уже было признано государственным праздником и выходным днём, однако до последнего времени 7 января украинцы также могли не работать.

По мнению экспертов, перенос праздника направлен в том числе на борьбу с канонической УПЦ МП.

«Это реализация проекта по ликвидации православия на Украине под видом борьбы с Русской православной церковью и Россией», — заявил в разговоре с RT доцент МГИМО Кирилл Коктыш.

Схожей точки зрения придерживается и эксперт РИСИ Олег Неменский.

«Данное решение свидетельствует о стремлении Киева отделиться от русской и православной традиции в пользу европейской. В это русло укладывается и ранее принятое ПЦУ решение перейти на новоюлианский календарь», — указал эксперт в беседе с RT.

Политолог Юрий Светов заявил RT, что Зеленский «отбирает у Русской православной церкви все многовековые права, которые есть». По его словам, человеческая память формируется не только пропагандой, но и датами, которые украинское правительство ликвидирует.

«Они обрубают связи, в которых люди чувствуют своё единство с кем-то другим. Эта логика будет и дальше продолжаться, любые связи, любые контакты будут рубиться», —говорит эксперт.

Каннабис и английский

Перенос Рождества — не единственная неоднозначная инициатива, которую Зеленский озвучил 28 июня. Так, выступая в Верховной раде он призвал легализовать лекарства на основе каннабиса, отметив, что они должны производиться на территории страны.

По его мнению, «все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены» на Украине.

Это не первый случай, когда на Украине звучат призывы легализовать каннабис в медицинских целях. Соответствующий законопроект был внесён в Раду в 2021 году, однако его поддержали лишь 184 депутата, большинство из которых были членами президентской партии «Слуга народа». В итоге закон принят не был. В украинском обществе тогда многие восприняли внесение данного законопроекта в Раду как попытку легализовать наркотики.

Киев

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Помимо этого, 28 июня Зеленский также внёс в Верховную раду законопроект о придании на Украине английскому статуса языка международного общения.

Согласно документу, английским должны будут владеть главы местных государственных администраций и их заместители, офицеры-контрактники ВСУ, прокуроры, сотрудники налоговых и таможенных органов, полицейские среднего и высшего состава, а также начальствующий состав других правоохранительных органов и служб гражданской защиты. Законопроект был определён Зеленским как неотложный.

Стоит отметить, что данная инициатива была выдвинута на фоне проводимой на Украине насильственной украинизации и последовательного вытеснения русского языка из общественного пространства. При этом, согласно опросам прошлых лет, русским языком на Украине пользуются более половины граждан.

Олег Неменский считает, что закон об английском языке нацелен на дальнейшую интеграцию Украины в западное сообщество.

«В основе этой инициативы лежат сугубо идеологические причины. Современное руководство Украины не раз говорило, что считает знание иностранного языка фактором, улучшающим интеграцию Украины в международное сообщество. Так что это вполне естественное решение для такой страны, как нынешняя Украина. При этом русскоязычному населению это не понравится», — заявил эксперт.

В свою очередь, Кирилл Коктыш отметил, что принятие такого закона может привести к тому, что «претендовать на государственные должности на Украине смогут в итоге только те, кто получил образование на Западе или в западных НКО».

«Раствориться в западноевропейской цивилизации»

В июне в центре общественного внимания на Украине оказалась ещё одна скандальная инициатива властей, которая на этот раз исходила от Национальной комиссии по стандартам государственного языка при правительстве страны. Это ведомство подготовило список из более чем 1400 населённых пунктов (5% от общего количества), название которых необходимо изменить, так как они могут «не соответствовать лексическим нормам украинского языка» или «касаться российской имперской политики».

В этот перечень вошёл, в том числе, город Запорожье. Комиссия рекомендовала обосновать «целесообразность сохранения» его текущего названия или «предложить новое название». Помимо него, Нацкомиссии показались подозрительными названия сёл Берёзовая Роща и Восьмое Марта в Черниговской области и города Бровары в Киевской области, который предложено переименовать в Бровари.

Запорожье

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Перечень был подготовлен во исполнение принятого в марте закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», который вступает в силу в июле, а также закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Однако в ряде украинских СМИ предложения Нацкомиссии раскритиковали. В частности, портал LB.ua в своём материале задаётся вопросом, является ли заключение Нацкомиссии о Запорожье некомпетентностью или саботажем.

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В свою очередь, бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что решение Нацкомиссии о переименовании населённых пунктов может дискредитировать закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

«Нацкомиссия должна была определить и предложить название тех населённых пунктов, которые должны быть изменены в соответствии со стандартами украинского языка. Например, Южноукраинск, Северодонецк и так далее. То, что в итоге предложила комиссия, не является реализацией закона, а выглядит как проявление некомпетентности и, по моему мнению, граничит с провокацией», — заявил он.

Аналитики напоминают, что украинские националисты уже давно ведут борьбу с символами, которые связаны с Россией и СССР.

«Значительная часть названий на Украине имеют русские корни. Это серьёзная проблема для построения украинской нации. Однако если учесть, что украинский национализм основан на переименовании русских в украинцев, то и переименованию городов не стоит удивляться», — говорит Олег Неменский.

Политолог добавил, что последние инициативы киевского режима в очередной раз свидетельствуют о его стремлении осуществить полный «разворот Украины в сторону Запада».