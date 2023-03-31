«Антигуманный и бездуховный произвол»: кабмин Украины отменил решение о передаче Киево-Печерской лавры в пользование УПЦ

Правительство Украины отменило распоряжение от 2013 года о передаче в пользование канонической Украинской православной церкви объектов Киево-Печерской лавры, сообщил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко. По его словам, управление имуществом лавры переходит к государству. В последние месяцы украинские власти активизировали репрессии в отношении УПЦ. Помимо изъятия имущества и возбуждения уголовных дел против священнослужителей, Киев пытается законодательно запретить Украинскую православную церковь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия киевского режима произволом и преступлением против собственного народа. А политологи констатируют, что гонения киевского режима на УПЦ ведутся при поддержке Запада.

Украинский кабмин отменил распоряжение правительства страны от 2013 года о передаче в пользование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объектов Киево-Печерской лавры, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Правительство признало утратившим силу распоряжение кабинета министров Украины времён Януковича от 11 июля 2013 года №519 «Вопрос передачи в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений», — написал он в своём Telegram-канале.

Ткаченко добавил, что управление имуществом Лавры перешло к властям, «поскольку именно государство является собственником этих объектов».

На попытки властей Украины отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру отреагировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала действия Киева преступлением перед собственным народом.

«То, что киевский режим во главе с Зеленским сделал в отношении граждан Украины, на мой взгляд, является самым страшным преступлением, потому что люди поверили ему и доверили свои голоса, делегировали ему полномочия. Если говорить проще, они подарили ему возможность решать за них их судьбу. Ничего страшнее ни с точки зрения закона, ни морали, ни совести быть не может, когда обманывают тех, кто тебе доверился», — сказала дипломат на брифинге.

По её словам, гонения киевского режима против УПЦ осуществляются в том числе при поддержке США.

«Сейчас украинские неонацисты намереваются отобрать у Украинской православной церкви не только Киево-Печерскую лавру, но и вторую по величине — Почаевскую. Этот произвол происходит при поддержке США и Константинополя (Константинопольского патриархата. — RT)... То, что сейчас происходит, невероятно, постыдно и санкционируется людьми, которым народ делегировал право управлять страной во благо государства и этого народа», — подчеркнула она.

Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

После этого Захарова призвала международное сообщество отреагировать на происходящее на Украине.

«Вновь призываем профильные международные структуры и мировое сообщество, православный мир дать принципиальную оценку действиям киевского режима в отношении Украинской православной церкви, потребовать от него прекратить этот антигуманный и бездуховный произвол, эти преступные деяния», — заявила дипломат.

Гонения на Церковь

Напомним, в последние месяцы киевский режим активизировал репрессии против Украинской православной церкви Московского патриархата. Как отмечают аналитики, одним из главных ударов по УПЦ стала попытка отнять у неё Киево-Печерскую лавру. 10 марта Министерство культуры Украины уведомило монахов Киево-Печерской лавры о разрыве арендного договора в одностороннем порядке. Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра», подчиняющийся Минкульту, намерен до конца месяца расторгнуть договор с расположенным на его территории Свято-Успенским монастырём УПЦ.

В УПЦ это решение считают незаконным и отказываются покидать обитель. 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия по инвентаризации имущества для последующей передачи обители государству. Однако на территорию монастыря членов комиссии не пустили прихожане, собравшиеся у стен лавры для её защиты.

Как сообщил позднее Александр Ткаченко, по факту препятствования работе комиссии было подано заявление в полицию.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел полагает, что главную ответственность за происходящее с монастырём несёт президент страны Владимир Зеленский. В своём видеообращении к православным и главе государства митрополит также заявил, что братия монастыря не пойдёт на компромиссы, и обратился к руководству Украины с просьбой прекратить давление на судей и лавру.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел среди прихожан УПЦ

AFP

© SERGEI CHUZAVKOV

При этом раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) уже пытается организовать на территории лавры собственный монастырь. Исполняющим обязанности «наместника» новой обители в ПЦУ назначили бывшего архимандрита Киево-Печерской лавры Авраамия (Лотыша). Он стал единственным членом братии, который перешёл в ПЦУ после начала конфликта с властями. В ответ каноническая Украинская православная церковь объявила, что «за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя» на Лотыша наложен запрет в служении.

Также по теме «Ультиматумы, шантаж и прямые угрозы»: как Киев осуществляет давление на Украинскую православную церковь Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила политику киевского режима в отношении Украинской православной церкви с...

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил действия киевских властей в отношении Киево-Печерской лавры, отметив, что РФ готова оказать поддержку монахам обители.

«Если они будут выселены из лавры, дальше уже всё будет зависеть от их решения, что они будут делать дальше. Но, безусловно, я не сомневаюсь, что в России, конечно, никто не останется безучастным к их дальнейшей судьбе в случае, если это потребуется», — сказал он, отвечая на вопрос, прорабатываются ли какие-то варианты эвакуации священников с Украины, если они будут выселены из лавры.

Ситуация, аналогичная событиям в Киево-Печерской лавре, складывается и вокруг Почаевской лавры, расположенной в Тернопольской области. 14 марта Александр Ткаченко сообщил, что в обители начаты процессы по возвращению имущества государству. При этом чиновник потребовал возбудить уголовное дело в отношении наместника Почаевской лавры митрополита Владимира за то, что тот не пустил представителей Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника в расположенную на территории обители церковь.

Как и в случае с Киево-Печерской лаврой, ещё до окончания выселения монахов УПЦ из обители раскольники из ПЦУ заявили о создании там собственного монастыря. Кроме того, помимо ПЦУ, права на использование территории лавры предъявляет также униатская Украинская грекокатолическая церковь.

«Будут пытаться искоренить»

Как отмечают аналитики, атаки на Киево-Печерскую и Почаевскую лавры — это наиболее заметные примеры притеснения УПЦ в последнее время. Однако масштаб гонений на Церковь на Украине гораздо шире. Так, по данным главы юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, по состоянию на конец 2022 года было зафиксировано около 250 захватов религиозных общин УПЦ.

Почаевская лавра

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Помимо этого, против священнослужителей УПЦ на Украине возбуждаются уголовные дела, а в январе этого года в Верховную раду был внесён законопроект, который требует полностью запретить деятельность УПЦ на территории страны.

От гонений УПЦ не уберегли даже поддержка её иерархами ВСУ, осуждение СВО и публичное заявление о независимости от Русской православной церкви.

По словам эксперта РИСИ Олега Неменского, киевский режим ведёт борьбу с УПЦ, поскольку эта Церковь не вписывается в современную «украинскую национальную идеологию».

«УПЦ по своей структуре, происхождению и представлению об устройстве мировой православной церкви не несёт антироссийского заряда, не является истерично антироссийской организацией. Это не устраивает нынешнюю политическую элиту Украины, поэтому ставится задача её так или иначе уничтожить. УПЦ будут пытаться искоренить везде и отовсюду. Киев готов для этого прибегнуть к любым средствам», — заявил специалист в разговоре с RT.

Также по теме «Дух запугивания и террора»: как на Украине ведут борьбу с русским языком В Киеве исключили русский язык из учебных программ учреждений дошкольного и общего среднего образования. Такое решение принял...

При этом он отметил, что в сложившейся ситуации «появится немало людей, которые будут защищать до последнего Церковь, священнослужителей и мирян». Вместе с тем Неменский усомнился в том, что сторонникам УПЦ удастся выстоять против репрессивной машины Киева.

Стоит отметить, что на фоне беспрецедентных атак на УПЦ Владимир Зеленский в своём обращении 29 марта назвал Украину «территорией самой большой религиозной свободы» в Восточной Европе. Эксперты подобные заявления считают популистскими и циничными.

«Никакой религиозной свободы на Украине уже давно нет. Притеснения УПЦ начались ещё при Петре Порошенко. Потом уже пошли массовые гонения на православные храмы и монастыри», — отметил в беседе с RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

Между тем на Западе репрессии против УПЦ предпочитают не замечать. На это, в частности, указал посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, травля монахов на Украине происходит в то время, когда Вашингтон проводит «Саммит за демократию», на котором звучат лозунги о необходимости соблюдения свободы личности, слова, совести и вероисповедания.

«Чем является молчание участников мероприятия в связи с дискриминацией насельников монастыря? Это безразличие, двойные стандарты или подтверждение слепого следования установкам США?» — приводит слова Антонова Telegram-канал посольства.

Эксперты полагают, что отсутствие реакции Запада объясняется тем, что США и ЕС сами причастны к развёрнутой на Украине кампании против УПЦ.

«Они же эти гонения во многом организуют. ПЦУ была создана по прямой инициативе из Вашингтона. Соответственно, замена УПЦ на ПЦУ — это американский план. Как же они будут критиковать это публично? Это входит в их интересы и делается в рамках начатой ими кампании», — заключил Олег Неменский.