В Кремле решительно осуждают выселение монахов из Киево-Печерской лавры

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно осуждает выселение монахов из Киево-Печерской лавры.

«Мы осуждаем. Решительно осуждаем эти действия», — сказал Песков.

По его словам, российская сторона осуждает давление, которое оказывается на священнослужителей, на Русскую православную церковь.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины с требованием оспорить права на обитель.

30 марта суд в Киеве принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви, первое заседание состоится 26 апреля.