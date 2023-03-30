Адвокат Чекман: суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры

Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), первое заседание состоится 26 апреля.

Об этом заявил адвокат обители протоиерей Никита Чекман.

«Подготовительное заседание по делу назначено на 26 апреля в 11:00 в помещении Хозяйственного суда города Киева», — приводит слова Чекмана РИА Новости.

Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины с требованием оспорить права на обитель, но трое судей взяли самоотвод.

Совет Федерации России призвал парламенты стран мира потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих.