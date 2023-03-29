Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд с требованием оспорить права на обитель

Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины с требованием оспорить права на обитель, но трое судей взяли самоотвод, заявил наместник лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел.

«23 марта мы подали судебный иск, и уже третий судья берет самоотвод. Это свидетельствует о том, что существует давление, не знаю от кого, на право защитить себя, на право закона», — сказал он в видеообращении, опубликованном Telegram-каналом «Украина православная».

Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.