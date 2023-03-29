СФ призвал парламенты стран мира потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих

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Совет Федерации призвал парламенты стран мира потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих.
СФ призвал парламенты стран мира потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих
  • РИА Новости

Соответствующее заявление Совфед принял в ходе пленарного заседания. Об этом пишет ТАСС.

В заявлении говорится, что Совет Федерации призывает парламенты других стран, международные парламентские организации занять принципиальную позицию и потребовать от украинских властей, чтобы Украина вернулась к соблюдению своих международных обязательств и прекратила политику дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями.

Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины с требованием оспорить права на обитель, но трое судей взяли самоотвод.

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