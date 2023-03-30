Правительство Украины отменило распоряжение от 2013 года о передаче УПЦ объектов лавры

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Правительство Украины отменило распоряжение от 2013 года о передаче канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объектов Киево-Печерской лавры.
Правительство Украины отменило распоряжение от 2013 года о передаче УПЦ объектов лавры
  • РИА Новости

Соответствующее заявление сделал министр культуры Украины Александр Ткаченко в своих соцсетях. 

По его словам, было признано утратившим силу распоряжение правительства от 11 июля 2013 года, согласно которому здания и сооружения лавры передавались УПЦ в безвозмездное пользование. 

Он отметил, что новое решение украинский кабмин принял сегодня.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины с требованием оспорить права на обитель.

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