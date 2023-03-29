Глава раскольнической ПЦУ назначил собственного «наместника» Киево-Печерской лавры

Раскольническая Православная церковь Украины сообщила о назначении собственного «наместника» Киево-Печерской лавры.

В сообщении говорится, что глава ПЦУ Епифаний назначил исполнять обязанности «наместника» Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия.

Также сообщается, что Авраамий призвал священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перейти к раскольникам.

Ранее Совет Федерации призвал парламенты стран мира потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви владыка Климент заявил, что силовое выселение монахов из Киево-Печерской лавры будет грубым нарушением закона.