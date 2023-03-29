Глава раскольнической ПЦУ назначил собственного «наместника» Киево-Печерской лавры

Короткая ссылка
Раскольническая Православная церковь Украины сообщила о назначении собственного «наместника» Киево-Печерской лавры.
Глава раскольнической ПЦУ назначил собственного «наместника» Киево-Печерской лавры
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что глава ПЦУ Епифаний назначил исполнять обязанности «наместника» Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия.

Также сообщается, что Авраамий призвал священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перейти к раскольникам.

Ранее Совет Федерации призвал парламенты стран мира потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви владыка Климент заявил, что силовое выселение монахов из Киево-Печерской лавры будет грубым нарушением закона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить