УПЦ: попытка силового выселения монахов из лавры будет грубым нарушением закона властью

Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви владыка Климент заявил, что силовое выселение монахов из Киево-Печерской лавры будет грубым нарушением закона.

«Никакое применение силы не является приемлемым и является противозаконным, возможны эти решения только по решению суда», — цитирует его РИА новости.

По его словам, если монахи будут выселены силой, то это будет свидетельствовать только о грубом нарушении законодательства со стороны госорганов и о том, что на Украине серьёзная проблема с правами человека и фундаментальными правами на свободу совести и религиозных убеждений.

«Никаких оснований, чтобы отселять монахов, нет», — подчеркнул он.

Ранее Совет Федерации призвал парламенты стран мира потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.