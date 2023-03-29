УПЦ: попытка силового выселения монахов из лавры будет грубым нарушением закона властью

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Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви владыка Климент заявил, что силовое выселение монахов из Киево-Печерской лавры будет грубым нарушением закона.
УПЦ: попытка силового выселения монахов из лавры будет грубым нарушением закона властью
  • РИА Новости

«Никакое применение силы не является приемлемым и является противозаконным, возможны эти решения только по решению суда», — цитирует его РИА новости.

По его словам, если монахи будут выселены силой, то это будет свидетельствовать только о грубом нарушении законодательства со стороны госорганов и о том, что на Украине серьёзная проблема с правами человека и фундаментальными правами на свободу совести и религиозных убеждений.

«Никаких оснований, чтобы отселять монахов, нет», — подчеркнул он.

Ранее Совет Федерации призвал парламенты стран мира потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

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