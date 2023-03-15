«Ультиматумы, шантаж и прямые угрозы»: как Киев осуществляет давление на Украинскую православную церковь

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила политику киевского режима в отношении Украинской православной церкви с действиями нацистов в годы Второй мировой войны. Она также отметила, что свобода вероисповедания на Украине фактически оказалась «в заложниках у бандитов на Банковой». Каноническая УПЦ МП подвергается репрессиям со стороны украинских властей, которые пытаются отобрать у неё имущество и выдвигают её иерархам обвинения в госизмене. В январе этого года в Верховную раду был внесён законопроект, который позволит полностью запретить деятельность УПЦ. По словам аналитиков, предпринятая руководством Церкви попытка отречься от любых связей с Россией и осудить СВО не помогла ей избежать гонений. Эксперты не исключают, что в будущем Украинская православная церковь может перестать существовать.

Политика киевского режима в отношении канонической Украинской православной церкви напоминает действия нацистов в годы Второй мировой войны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Властный орган, не относящийся к религиозным организациям, а властный орган, сформировавшийся абсолютно вне легитимной традиции, на осколках антиконституционных переворотов, диктует представителям религии, что и как им надо делать, а потом переходит к ультиматумам, шантажу и прямым угрозам... Это уже за рамками демократии, за рамками закона. Это то, как вели себя нацисты и фашисты во времена Второй мировой войны», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее в своём Telegram-канале она отметила, что свобода вероисповедания на Украине оказалась в заложниках у киевского режима. Так она прокомментировала слова министра культуры и информационной политики страны Александра Ткаченко о том, что монахи Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

«Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Напомним, 10 марта стало известно, что национальный заповедник «Киево-Печерская лавра», подчиняющийся Минкульту, в конце месяца расторгает договор аренды со Свято-Успенским монастырём УПЦ МП.

В публикации на официальном сайте лавры указано, что поводом для такого решения стали нарушения, которые якобы установила комиссия, созданная по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Мария Захарова

globallookpress.com

В связи с этим «монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), которые являются государственной собственностью и находятся на балансе заповедника», говорится в письме и. о. директора национального заповедника.

Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент в тот же день заявил, что распоряжение министерства является незаконным и УПЦ не может выполнить его.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел также сообщил, что монахи не выполнят предписание покинуть обитель.

«Выгнать людей из дома»

Стоит отметить, что аналогичная ситуация складывается вокруг расположенной в Тернопольской области Почаевской лавры Украинской православной церкви. Как заявил 14 марта Александр Ткаченко, в обители начаты процессы по возвращению имущества государства.

При этом чиновник потребовал возбудить уголовное дело против наместника Почаевской лавры митрополита Владимира за то, что тот не пустил представителей Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника в расположенную на территории обители церковь.

Также по теме «Дух запугивания и террора»: как на Украине ведут борьбу с русским языком В Киеве исключили русский язык из учебных программ учреждений дошкольного и общего среднего образования. Такое решение принял...

Права на использование территории Почаевской лавры уже предъявляют раскольническая ПЦУ и униатская Украинская грекокатолическая церковь.

Российское руководство неоднократно обращало внимание мировой общественности на притеснение УПЦ МП со стороны киевского режима.

Так, 14 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил письма Генсеку ООН Антониу Гутеррешу и действующему председателю ОБСЕ Буяру Османи, в которых призвал их потребовать от Киева прекратить произвол против канонической православной церкви и не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что попытка захвата киевским режимом Киево-Печерской лавры «грозит небывалым всплеском братоубийственного внутриукраинского противостояния». Такое заявление он сделал на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности по теме русофобии на Украине.

Прокомментировали ситуацию и в Русской православной церкви. Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал преступлением действия киевского режима, пытающегося «выгнать людей из дома», а саму власть, которая начинает бороться с церковью под каким бы то ни было предлогом, — безбожной.

«Эти действия имеют в своей цели очень простую вещь: они хотят стереть общее будущее, общее настоящее и общую историю, которую имела Русская церковь на всём этом общем духовном пространстве. Они хотят по большому счёту сделать так, будто история украинского православия началась в 2018 году», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

«За рамками демократии»

Как отмечают аналитики, попытка лишить Украинскую православную церковь Киево-Печерской и Почаевской лавр является частью репрессивной кампании, которую киевский режим развернул против УПЦ.

По словам экспертов, активные гонения на УПЦ со стороны государства начались ещё при Петре Порошенко, когда в 2018—2019 годах была создана новая Православная церковь Украины. Её образовали путём слияния двух раскольнических организаций: Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Киевские власти попытались присоединить к этому проекту и епископов канонической УПЦ МП, что позволило бы им говорить о создании полностью независимой от Москвы единой украинской православной церкви, однако в УПЦ тогда отказались участвовать в этом.

Сотрудники СБУ обыскивают прихожан Киево-Печерской лавры

AP

© Efrem Lukatsky

С новой силой репрессии в отношении УПЦ развернулись в 2022 году. Так, СБУ провела десятки обысков в храмах и епархиях, а также возбудила почти 60 уголовных производств против священников УПЦ. Их обвиняют в связях с ФСБ, госизмене, подрывной деятельности и даже корректировке артиллерийского огня.

В частности, восемь лет тюрьмы грозит винницкому митрополиту Ионафану, сообщает украинский Союз православных журналистов (СПЖ). СБУ обвиняет его в том, что он якобы распространял пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ Украины, а также размещал в интернете публикации в поддержку России.

25 января Зеленский ввёл санкции против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и восьми иерархов УПЦ МП. Против Павла было также возбуждено уголовное дело по подозрению в разжигании религиозной вражды. Как поясняют местные СМИ, в ходе рождественской службы он назвал предстоятеля ПЦУ «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил власти в гонениях на Церковь.

Помимо этого, на Украине участились рейдерские захваты храмов. По данным главы юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, по состоянию на конец 2022 года было зафиксировано около 250 захватов религиозных общин УПЦ, отмечается в материалах СПЖ.

В декабре 2022 года Владимир Зеленский анонсировал принятие ряда мер, направленных против УПЦ. Они включают, в частности, разработку закона о запрете «аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций» и активизацию борьбы с «деятельностью российских спецслужб» в украинской церкви. Указанный законопроект, направленный на запрет УПЦ, был внесён в Верховную раду в январе 2023 года.

Тысячи верующих во главе с предстоятелем УПЦ отметили память всех святых Киево-Печерской лавры, 12 марта 2023 года

© Украинская православная церковь

«Договариваться с киевской властью было бесполезно»

Как отмечают эксперты, от репрессий УПЦ не уберегли даже поддержка ВСУ, осуждение СВО и публичное заявление о независимости от Русской православной церкви, которое было сделано на собрании епископов, священников, монахов и мирян в мае 2022 года.

«Как говорил Уинстон Черчилль, если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор. Это случилось и с УПЦ. Договариваться с киевской властью было бесполезно. Для Киева УПЦ является враждебной структурой, ей не доверяют», — заявил в разговоре с RT член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ Роман Силантьев.

Несколько иной точки зрения придерживается депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Руководители УПЦ не обязаны быть специалистами в информационных войнах, большими геополитиками и геостратегами. Конечно, они легко попались на уловку, что осуждение России может их как-то спасти. В реальности же Киеву они не нужны ни в каком виде: ни как приветствующие Россию, ни как отвергающие её. Всё дело в том, что канонически УПЦ относится к Московскому патриархату. Уже поэтому она внушает ненависть бандеровцам и американцам, которые имеют своей целью разрушение России и Русской православной церкви», — заявил политик в разговоре с RT.

По словам Романа Силантьева, в сложившейся ситуации существует реальный риск, что УПЦ МП в будущем может перестать существовать.

«На Украине уже был прецедент — Брестская церковная уния конца XVI века (решение епископов Западнорусской митрополии о принятии католического вероучения и переходе в подчинение Папе Римскому. — RT). Тогда православные братства ушли в подполье. Затем пришли русские и прекратили это безобразие. Я думаю, так будет и сейчас, но только УПЦ, вероятно, восстановлена не будет. Потому что на освобождённых Россией территориях будет действовать уже напрямую сама Русская православная церковь, а на подконтрольных Киеву территориях УПЦ будет уничтожена. Так что, по моему мнению, история УПЦ подходит к концу», — заключил эксперт.