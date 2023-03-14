Небензя: планы Киева на Киево-Печерскую лавру грозят всплеском братоубийственного конфликта

Намерение Киева отобрать у канонической Украинской православной церкви Киево-Печерскую лавру грозит всплеском братоубийственного внутриукраинского противостояния, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Об этом он сказал во время выступления на заседании Совета Безопасности по теме русофобии на Украине.

«Продолжается борьба киевского режима с канонической православной церковью на Украине, которая никакого формального отношения собственно к России не имеет. Ситуация только ухудшилась, к рейдерским захватам православных храмов, приходов по всей Украине добавились планы отобрать у УПЦ главную святыню — Киево-Печерскую лавру. Сделать это режим Зеленского вознамерился 28 марта. Этот шаг грозит небывалым всплеском братоубийственного внутриукраинского противостояния», — цитирует дипломата ТАСС.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее направил руководству ООН и ОБСЕ письма из-за гонений на каноническую православную церковь на Украине.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Папе Римскому Франциску, Генсеку ООН Антониу Гутеррешу с призывом воспрепятствовать изгнанию монахов УПЦ из Киевской лавры.

До этого стало известно, что Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.