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Небензя: планы Киева на Киево-Печерскую лавру грозят всплеском братоубийственного конфликта

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Намерение Киева отобрать у канонической Украинской православной церкви Киево-Печерскую лавру грозит всплеском братоубийственного внутриукраинского противостояния, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя: планы Киева на Киево-Печерскую лавру грозят всплеском братоубийственного конфликта
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Pilipey

Об этом он сказал во время выступления на заседании Совета Безопасности по теме русофобии на Украине.

«Продолжается борьба киевского режима с канонической православной церковью на Украине, которая никакого формального отношения собственно к России не имеет. Ситуация только ухудшилась, к рейдерским захватам православных храмов, приходов по всей Украине добавились планы отобрать у УПЦ главную святыню — Киево-Печерскую лавру. Сделать это режим Зеленского вознамерился 28 марта. Этот шаг грозит небывалым всплеском братоубийственного внутриукраинского противостояния», — цитирует дипломата ТАСС.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее направил руководству ООН и ОБСЕ письма из-за гонений на каноническую православную церковь на Украине.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Папе Римскому Франциску, Генсеку ООН Антониу Гутеррешу с призывом воспрепятствовать изгнанию монахов УПЦ из Киевской лавры.

До этого стало известно, что Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

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