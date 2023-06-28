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Зеленский внёс в Раду проект о праздновании на Украине Рождества 25 декабря

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Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о праздновании в стране Рождества по западному обряду — 25 декабря, а не 7 января.
Зеленский внёс в Раду проект о праздновании на Украине Рождества 25 декабря
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что также предлагается перенести День защитников и защитниц Отечества с 14 на 1 октября, а День украинской государственности — с 28 на 15 июля.

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