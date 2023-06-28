Политолог Светов объяснил решение Зеленского перенести Рождество желанием попасть в Европу

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского внести в Верховную раду законопроект о праздновании в стране Рождества по западному обряду — 25 декабря, а не 7 января.

«Он же хочет в Европу. Он приучает на Украине всех. Посмотрите, какую истошную реакцию у них вызывает словосочетание «русский мир». 1,5 тыс. городов и населённых пунктов хотят переименовать. Запорожье хотят переименовать, чтобы изжить «русский имперский дух», — высказался Светов.

По его словам, Зеленский «отбирает у Русской православной церкви все многовековые права, которые есть».

«Они обрубают связи, в которых люди чувствуют своё единство с кем-то другим. Эта логика будет и дальше продолжаться, любые связи, любые контакты будут рубиться. Память формируется не только пропагандой, выступлениями. Память формируется датами. Это тоже знаки. Поэтому даты ликвидируются», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Зеленский внёс в Раду проект о праздновании на Украине Рождества 25 декабря.