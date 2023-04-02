«Политический заказ»: украинский суд арестовал наместника Киево-Печерской лавры

Украинский суд отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под круглосуточный домашний арест на 60 дней. Ранее СБУ обвинила его в разжигании религиозной вражды и оправдании «агрессии РФ», в доме наместника был проведён обыск. Уголовное преследование в отношении митрополита Павла проводится на фоне масштабной репрессивной кампании, развёрнутой Киевом против канонической Украинской православной церкви. По данным СБУ, возбуждено уже более 60 уголовных дел против священнослужителей УПЦ. По словам аналитиков, киевский режим, руководствуясь политическими мотивами, попытается полностью уничтожить Украинскую православную церковь.

Шевченковский районный суд Киева отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви Павла под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета, сообщают украинские СМИ.

Отбывать меру пресечения священнослужитель будет не в лавре, как он просил, а в селе Вороньков в Бориспольском районе Киевской области. Суд также отклонил ходатайство защиты о предоставлении Павлу возможности посещать богослужения в Киево-Печерской лавре и ходатайство прокуратуры о запрете на запись публичных видео с их дальнейшим распространением.

Ранее в отношении митрополита было возбуждено уголовное дело. А в субботу, 1 апреля, Служба безопасности Украины в своём Telegram-канале сообщила о предъявлении священнослужителю подозрений по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание религиозной вражды) и ст. 436-2 УКУ (оправдание и отрицание «агрессии РФ»).

По версии СБУ, митрополит Павел якобы «унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия страны-агрессора».

Павел обвинения в свой адрес отверг и назвал решение суда «политическим заказом».

1 апреля в доме священнослужителя прошли обыски. Затем митрополита доставили в суд для избрания ему меры пресечения, после чего сообщалось, что заседание было решено перенести на 3 апреля, так как у священнослужителя ухудшилось самочувствие, и его отвезли в больницу. Однако позже суд внезапно изменил своё решение и вновь назначил заседание на вечер субботы.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал действия СБУ беззаконием.

«Помещение митрополита Павла под домашний арест по надуманным обвинениям — закономерное, увы, продолжение беззакония, творимого сегодня украинской властью. Такой вот «диалог» с представителями крупнейший христианской конфессии Украины. Аргументы кончились. Или их и не было?» — написал он в своём Telegram-канале.

Позже, в эфире телеканала «Россия 24» Легойда заявил: «К сожалению, реакция мирового сообщества, которая, наверное, могла бы как-то на это повлиять, — она совершенно минимальная и совершенно неадекватна происходящему».

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел

РИА Новости

Прокомментировали арест митрополита и в российском МИД: «Раньше День дурака на Украине отмечали одесской «Юмориной». Сейчас — арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и гонениями на православных. Зеленского с профессиональным праздником».

Как отметила со своей стороны официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя происходящее, «Зеленский, суд и толпа — все беснуются в Великий пост».

«На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили. Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Атака на лавру

Стоит отметить, что уголовное преследование митрополита Павла идёт на фоне попыток украинских властей выселить монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры. 30 марта правительство страны признало утратившим силу распоряжение кабмина от 2013 года о передаче в бесплатное пользование Украинской православной церкви зданий и сооружений монастыря.

В лавре это решение называют незаконным и отказываются покидать обитель. 30 марта в монастырь должна была прибыть комиссия по инвентаризации для подготовки передачи лавры государству, однако на территорию обители её не пустили прихожане УПЦ. На следующий день члены комиссии вновь не смогли попасть в лавру.

В ответ на это заповедник «Киево-Печерская лавра», которому принадлежит территория монастыря, подал заявление в полицию. В связи с ситуацией вокруг лавры митрополит Павел в конце марта опубликовал видеобращение, в котором заявил, что ответственность за происходящее несёт президент страны Владимир Зеленский. Он также заявил, что братия монастыря не пойдёт на компромиссы, и обратился к украинским властям с просьбой прекратить давление на судей и лавру.

При этом раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) уже пытается организовать на территории лавры собственный монастырь. Исполняющим обязанности «наместника» новой обители назначили бывшего архимандрита Киево-Печерской лавры Авраамия (Лотыша), на которого Украинская православная церковь наложила запрет в служении за раскол и нарушение присяги.

Судьба Киево-Печерской лавры может постигнуть и другой важный центр православия на Украине — Почаевскую лавру, которая расположена в Тернопольской области. 14 марта глава украинского Минкульта Александр Ткаченко сообщил о запуске процесса по возвращению этого монастыря государству.

Захват церквей и уголовное преследование

Как отмечают эксперты, уголовное преследование митрополита Павла и атака на Киево-Печерскую лавру — это часть масштабной репрессивной кампании, которую киевский режим развернул против УПЦ.

Так, 1 апреля СБУ отчиталась об итогах начатых в 2022 году комплексных «контрразведывательных» мероприятий в отношении УПЦ. По данным службы, против священнослужителей церкви было возбуждено 61 уголовное дело. Украинские суды уже вынесли семь приговоров в отношении священников, которые якобы встали на сторону РФ. Двое осуждённых, как сообщает СБУ, были впоследствии обменяны на боевиков ВСУ.

Прихожане молятся в Киево-Печерской лавре

AP

© Andrew Kravchenko

Кроме того, Киев ввёл санкции в отношении 17 представителей УПЦ, а 19 священников были лишены гражданства. При этом в СБУ подчеркнули, что в своей деятельности служба якобы придерживается принципа беспристрастности в отношении деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания.

На этом фоне на Украине продолжаются рейдерские захваты храмов УПЦ. По данным главы юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, по состоянию на конец 2022 года было зафиксировано около 250 захватов религиозных общин, отмечается в материалах СПЖ.

А в конце марта стало известно, что раскольники из ПЦУ захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске. Помимо этого, УПЦ грозит полный запрет на территории Украины. Предусматривающий такую меру законопроект был внесён в январе этого года в Верховную раду.

«В традициях бандеровщины»

По словам аналитиков, киевский режим сегодня демонстрирует решимость полностью ликвидировать УПЦ.

«Украинские власти будут действовать очень жёсткими методами. Они хотят не просто отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру, но и в целом уничтожить всю эту церковную организацию», — сказал в беседе с RT эксперт РИСИ Олег Неменский.

При этом он полагает, что акции протеста и попытки оспорить в суде действия властей вряд ли приведут к каким-либо положительным для УПЦ результатам.

«Украинская православная церковь не раз демонстрировала, что способна собрать масштабные крестные ходы и имеет действительно большую паству, которая способна выйти на улицу, но решение о разгроме УПЦ явно принято сознательно, с учётом всех этих рисков. Я думаю, что здесь никакие акции сопротивления, протесты и прочее со стороны как священнослужителей, так и прихожан, не помогут», — заявил аналитик.

Михаил Подоляк

AP

© Efrem Lukatsky

Стоит отметить, что о планах украинских властей в отношении УПЦ в конце марта довольно откровенно рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

«Мне кажется, что сегодня всё, что происходит вокруг УПЦ, как раз-таки и позволит их гнойник наконец хирургически закрыть. Мы это сделаем в любом случае, потому что они сами идут на эскалацию, то есть они не хотят диалога», — сказал он.

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Как отмечают аналитики, в действительности иерархи УПЦ открыты к диалогу и даже предлагали провести переговоры с Зеленским, однако украинский президент отказался от встречи. Кроме того, напоминают политологи, УПЦ не уберегли от гонений даже поддержка её иерархами ВСУ, осуждение СВО и публичное заявление о независимости от Русской православной церкви.

В интервью «24 каналу» Подоляк также заявил, что у Киева в первые месяцы спецоперации была возможность «физически зачистить» представителей УПЦ.

«Тогда можно было много таких просто физически зачистить. Сегодня это немного сложнее. Но это не означает «невозможно». И мы должны сегодня юридически мотивированно, достаточно жёстко пройтись по этому пути», — сказал он.

Представитель администрации Зеленского утверждает, что в будущем на Украине останется только раскольническая ПЦУ, созданная в годы президентства Петра Порошенко.

«УПЦ будет терять все возможности так или иначе влиять на внутренний мир Украины. УПЦ будет постепенно ехать в российские города и там чем-то себе заниматься в рамках филиала Русской православной церкви. А на Украине будет ПЦУ, только ПЦУ», — отметил политик.

С точки зрения экспертов, офис Зеленского фактически объявил УПЦ религиозную войну.

«Подоляк призывает к религиозной войне в духе XVI—XVII веков. Если невозможна борьба за умы и за веру в стране, то проще неугодную церковь просто уничтожить. Он призывает физически ликвидировать присутствие УПЦ в Киево-Печерской лавре. Как это можно сделать? Выбросить монахов на улицу перед лицом всего мира? Это было бы в традициях бандеровщины. Они устраивают настоящий фашистский террор», — сказал в разговоре с RT политолог Андрей Суздальцев.

При этом аналитик отметил, что кампания Киева против УПЦ реализуется с негласного одобрения Запада.

«На Западе будут ликовать — там фактически есть своя православная церковь, которую возглавляет константинопольский патриарх. А всё, что касается русской церкви, по их мнению, подлежит уничтожению. К сожалению, это не преувеличение, а реальная политика, за которой стоят ЦРУ и Госдепартамент», — пояснил Суздальцев.

Политологи также констатируют, что у УПЦ будет мало шансов выстоять против давления властей, если нынешний режим на Украине сохранится.

«Киев будет дожимать УПЦ до конца, до полного уничтожения как самой церкви, так и всех тех, кто будет за неё заступаться», — заключил Олег Неменский.