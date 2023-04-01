МИД России: Украина сегодня отмечает День дурака гонениями на православных

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел (МИД) России поздравило украинского лидера Владимира Зеленского с «профессиональным праздником», отметив, что Украина теперь отмечает День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры и гонениями на православных.
МИД России: Украина сегодня отмечает День дурака гонениями на православных
  • РИА Новости

«Раньше День дурака на Украине отмечали одесской «Юмориной». Сейчас — арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и гонениями на православных. Зеленского с профессиональным праздником», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что с 2022 года против священнослужителей канонической УПЦ возбуждено 61 уголовное дело.

Почти 250 представителям УПЦ запретили въезд в страну.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить