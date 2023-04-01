МИД России: Украина сегодня отмечает День дурака гонениями на православных

Министерство иностранных дел (МИД) России поздравило украинского лидера Владимира Зеленского с «профессиональным праздником», отметив, что Украина теперь отмечает День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры и гонениями на православных.

«Раньше День дурака на Украине отмечали одесской «Юмориной». Сейчас — арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и гонениями на православных. Зеленского с профессиональным праздником», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что с 2022 года против священнослужителей канонической УПЦ возбуждено 61 уголовное дело.

Почти 250 представителям УПЦ запретили въезд в страну.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.