В СБУ сообщили, что против священников УПЦ с 2022 года открыли более 60 уголовных дел
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«Возбуждено 61 уголовное дело в отношении 61 священнослужителя. В общей сложности суды уже вынесли семь приговоров в отношении отдельных клириков», — передаёт сообщение ТАСС.
Кроме того, почти 250 священнослужителям запрещён въезд на Украину.
Санкции введены в отношении 17 представителей Украинской православной церкви.
Ранее УПЦ сообщила, что наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) вызвали на допрос.
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.