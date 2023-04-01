В СБУ сообщили, что против священников УПЦ с 2022 года открыли более 60 уголовных дел

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что с 2022 года против священнослужителей канонической УПЦ возбуждено 61 уголовное дело. Почти 250 представителям УПЦ запретили въезд в страну.

«Возбуждено 61 уголовное дело в отношении 61 священнослужителя. В общей сложности суды уже вынесли семь приговоров в отношении отдельных клириков», — передаёт сообщение ТАСС.

Кроме того, почти 250 священнослужителям запрещён въезд на Украину.

Санкции введены в отношении 17 представителей Украинской православной церкви.

Ранее УПЦ сообщила, что наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) вызвали на допрос.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.